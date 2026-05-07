English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு.. குடியரசு தலைவர் ஆட்சி உறுதி? முழு விவரம்

மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு.. குடியரசு தலைவர் ஆட்சி உறுதி? முழு விவரம்

தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி மூன்று நாட்கள் ஆன நிலையில், இன்னும் அரசு அமையாமல் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது. 

 

2019ல் மகராஷ்டிரா மாநிலம் எப்படி குடியரசு தலைவர் ஆட்சியை நோக்கி சென்றதோ, தற்போது தமிழகம் சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் அதன் மூலம் பாஜக சில காரியங்களை செயல்படுத்த கூடும் என சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் கூறி வருகின்றனர். 

 
1 /7

தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற்று முடிந்த நிலையில் மே 4 அன்று முடிவுகள் வெளியாகின. இதில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் தனிப்பெரும் காட்சியாக உருவெடுத்தது. திமுக கூட்டணி கட்சிகளுடன் சேர்த்து 73 இடங்களிலும் அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் 53 இடங்களிலும் வென்றது.   

2 /7

இந்த சூழலில், அதிக இடங்களில் வென்ற தவெக ஆட்சி அமைக்க முயற்சித்து வருகிறது. அவர்கள் 118 என்ற பெரும்பான்மை எண்ணுக்காக போராடி வருகின்றனர். காங்கிரஸ் தனது ஆதரவு கரத்தை நீட்டிய நிலையில், தவெகவிற்கு கூடுதலாக 5 MLAக்கள் கிடைத்தன. இதையடுத்து இன்னும் 6 எம்.எல்.ஏக்களுக்கு காத்திருக்கின்றனர்.   

3 /7

இந்த நிலையில்தான், விஜய்க்கு பெரும்பான்மை கிடைத்து அவரால் ஆட்சி அமைக்க முடியுமா என்றும், தமிழகத்தில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி வருகிறதா உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.   

4 /7

தமிழகம் குடியரசு தலைவர் ஆட்சியை நோக்கி போகிறது என்பதில் பெரியளவில் சந்தேகம் இல்லை. இது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் தீவிர கருத்து பரிமாற்றங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. அதாவது, பாஜக சிக்னல் கொடுக்காமல் ஆளுநர் விஜயை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்க மாட்டார் என பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.   

5 /7

அதேபோல் பாஜக சில காரியங்களை முடிக்க குடியரசு தலைவர் ஆட்சியை பயன்படுத்தும் என கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். தொங்கு சட்டசபையை பயன்படுத்தி குடியரசு தலைவர் ஆட்சியை கொண்டுவர அவர்கள் நினைப்பதாக கூறும் நிலையில், முன்னுதாரணமாக மகாராஷ்டிராவை சுட்டிகாட்டுகின்றனர்.   

6 /7

2019 ஆம் ஆண்டில் மகராஷ்டிரா மாநிலத்தில் எந்த கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்ட சிவசேனா - பாஜக கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை கிடைத்த போதிலும், அக்கட்சிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட அதிகாரப் பகிர்வு பிரச்சனை காரணமாக கூட்டணி முறிந்தது. சில நாட்களில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சியும் அமலுக்கு வந்தது.   

7 /7

தற்போது தமிழ்நாட்டிலும் அப்படியான நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுத்தாலும், அது எந்த அளவிற்கு நீடிக்கும் என்ற கேள்வி உள்ளது. ஒருவேளை நீடிக்காவிட்டால், ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு, தமிழகம் குடியரசு தலைவர் ஆட்சியை நோக்கி செல்லும். அதன்பின்னர் சில மாதங்களில் மறுதேர்தல் நடைபெறும்.   

President Rule Tamil nadu Maharashtra tvk vijay TVK Majority Issue

Next Gallery

த்ரிஷா எடுத்த புது அவதாரம்! கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ரசிகர்கள்..