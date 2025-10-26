புற்றுநோய் தடுப்பூசி இலவசம்.. தமிழகத்தில் வரப்போகும் சூப்பர் திட்டம்!

Cancer Treatment: இந்தியாவில் முதல்முறையாக தமிழ்நாட்டில் 1 முதல் 14 வயதுடைய குழந்தைகளுககு புற்றுநோய் தடுப்பூசி இலவசமாக போடும் திட்டம் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
மருத்துவத் துறை ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ட அளவில் முன்னேறி வருகிறது. நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப, நோய்களை முற்றிலுமாக குணப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனாலும், கூட குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கு மாத்திரை, மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கவில்லை. அதில் குறிப்பாக புற்றுநோய் அடங்கும். ஆண்டுதோறும் புற்றுநோயால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
அதிலும், பெண் குழந்தைகள், சிறுமிகள், இளம்பெண்கள் புற்றுநோயால் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மார்பக புற்றுநோய், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் உள்ளிட்டவற்றை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்து வருகின்றனர். புற்றுநோய் பாதிப்புகளை சரிசெய்வது என்பது மனிதகுலத்திற்கு பெரும் சவாலாக உள்ளது.
புற்றுநோய்க்கு கீமோதெரபி போன்ற சிகிச்சைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனாலும், புற்றுநோய்களை குணப்படுத்த நிரந்தர சிகிச்சை எதுவும் இல்லை. இதனால், புற்றுநோயை குணப்படுத்த உலக நாடுகள் தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்து வருகிறது. சமீபத்தில் கூட, ரஷ்யா புற்றுநோய் தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்திருந்தது.
தொடர்ந்து, பல்வேறு நாடுகள் புற்றுநோயை தடுப்பூசி மூலம் குணப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் புற்றுநோய் தொடர்பான திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. அதாவது, இந்தியாவில் முதல்முறையாக தமிழ்நாட்டில் 1 முதல் 14 வயதுடைய குழந்தைகளுககு புற்றுநோய் தடுப்பூசி இலவசமாக போடும் திட்டம் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேட்டி அளித்த அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், "கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தார். இளம்பெண்களை புற்றுநோய் பாதிப்பில் இருந்து மீட்க, இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் எடுக்காத முயற்சியை முதல்வர் ஸ்டாலின் எடுத்தார். 1 முதல் 14 வயதுடைய பெண்களுக்கு இலவசமாக புற்றுநோய் தடுப்பூசி போடப்படும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "1 முதல் 14 வயதுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு இலவச புற்றுநோய் தடுப்பூசி வழங்க ரூ.38 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக அனுமதி தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது. பெண் குழந்தைகளுக்கு இலவச தடுப்பூசி திட்டத்திற்கு ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தம் முடிந்த பின்னர், இந்த திட்டம் அமலுக்கு வரும்.
தனியார் மருத்துவமனைகளில் புற்றுநோய் தடுப்பூசி போட ரூ.15,000 வரை செலவாகிறது. எனவே, புற்றுநோய் தடுப்பூசி அனைத்து தரப்பு மக்களும் செலுத்திக் கொள்ளும் வகையில், இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்படுகிறது. விரைல் இலவச தடுப்பூசி திட்டம் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்படும்" எனக் கூறினார். சென்னை தீவுத்திடலில், தன்னார்வ அமைப்பு சார்பில் நடைபெறும் 16வது ஆண்டு மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு பேரணியை தொடங்கி வைத்தபின், இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.