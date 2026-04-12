தமிழ்நாட்டில் எந்த வயது வாக்காளர்கள் அதிகம்...? முழு லிஸ்ட் இதோ!

Electoral List, TN Voters Count: தமிழ்நாட்டின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியான நிலையில், எந்தெந்த வயதினர் எவ்வளவு எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Tamil Nadu Voters Count Age Wise: தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப். 21ஆம் தேதியுடன் பிரச்சாரம் நிறைவடைகிறது. ஏப். 23ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. அந்த வகையில், 18 முதல் 80 வயதுக்கும் மேற்பட்டோர் வரை ஒவ்வொரு வயது பிரிவிலும் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.
18-19 வயதினர்: ஆண்கள் - 7,62,308; பெண்கள் - 6,96,632; 3ஆம் பாலினத்தவர் - 99; மொத்தம் - 14,59,039 (Image Source: Gemini AI)
20-29 வயதினர்: ஆண்கள் - 54,93,148; பெண்கள் - 52,22,764; 3ஆம் பாலினத்தவர் - 2,545; மொத்தம் - 1,07,18,457 (Image Source: Gemini AI)
30-39 வயதினர்: ஆண்கள் - 57,49,744; பெண்கள் - 58,60,998; 3ஆம் பாலினத்தவர் - 2,748; மொத்தம் - 1,16,13,490 (Image Source: Gemini AI)
40-49 வயதினர்: ஆண்கள் - 57,29,921; பெண்கள் - 61,69,998; 3ஆம் பாலினத்தவர் - 1,316; மொத்தம் - 1,19,00,243 (Image Source: Gemini AI)
50-59 வயதினர்: ஆண்கள் - 49,72,475; பெண்கள் - 61,69,006; 3ஆம் பாலினத்தவர் - 645; மொத்தம் - 1,03,83,934 (Image Source: Gemini AI)
60-69 வயதினர்: ஆண்கள் - 32,17,690; பெண்கள் - 35,51,790; 3ஆம் பாலினத்தவர் - 257; மொத்தம் - 67,69,737 (Image Source: Gemini AI)
70-79 வயதினர்: ஆண்கள் - 16,17,836; பெண்கள் - 18,17,706; 3ஆம் பாலினத்தவர் - 97; மொத்தம் - 34,35,639 (Image Source: Gemini AI)
80+ வயதினர்: ஆண்கள் - 4,87,536; பெண்கள் - 5,75,195; 3ஆம் பாலினத்தவர் - 21; மொத்தம் - 10,62,752 (Image Source: Gemini AI)