தமிழகத்தில் மே 2 வரை கனமழை எச்சரிக்கை.. லிஸ்டில் 9 மாவட்டங்கள்! வானிலை மையம் அப்டேட்

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்கள் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 30 முதல் மே 2 வரை நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதேசமயம் சென்னையில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு 39 டிகிரி வரை வெயில் நீடிப்பதோடு, அதிக ஈரப்பதம் காரணமாக புழுக்கமும் அசெளகரியமும் நிலவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில், வடக்கு தெலுங்கானா முதல் குமரிக்கடல் வரை உள் கர்நாடகா, ராயலசீமா மற்றும் தமிழகம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 28 மற்றும் 29 ஆம் தேதி, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களின் கடலோரப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
ஏப்ரல் 30 முதல் மே 2 வரை, 30-04-2026: தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, தேனி, திருப்பூர் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரையில், ஏப்ரல் 28 & 29 தேதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38-39° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வெப்பநிலை எச்சரிக்கை: ஏப்ரல் 28 முதல் மே 2 வரை, 28-04-2026 முதல் 02-05-2026 வரை: அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் அசௌகரியம் ஏற்படலாம். இவ்வாறு வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில், பேச்சிப்பாறை (கன்னியாகுமரி), ஊத்து (திருநெல்வேலி), பெருஞ்சாணி அணை (கன்னியாகுமரி) தலா 1 செ.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது.