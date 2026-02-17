English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பிப்.20ம் தேதி முதல் வெளுக்கப்போகும் மழை.. நீலகிரி, சேலத்தில் வானிலை எப்படி?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

Nilgiris, Salem Weather Update: குறிப்பாக, நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து பார்ப்போம். 

 
தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே பனிமூட்டம் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, காலை மற்றும் இரவு நேரத்ங்களில் கடும் பனி நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானில நிலவரம் குறித்து பார்ப்போம்.  

அதன்படி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி வரை மேகமூட்டத்துடன், வறண்ட வானிலை இருக்கக் கூடும். பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் 22ஆம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்யக் வடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, பிப்ரவிர 17ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி வரை வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும். பிப்ரவரி 21,22ஆம் தேதிகளில்  இடி, மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது.   

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் பொறுத்தவரை, பிப்ரவரி 17ஆம் தேதியான இன்று முதல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி வரை மேகமூட்டம் மற்றும் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மேலும் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி வரை இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 19ம் தேதி வரை மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். பிப்ரவரி  20ஆம் தேதி முதல் 22ஆம் தேதி வரை லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என  தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, நேற்று (16-02-2026) பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு வங்கக்கடலின் மையப்பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் மெதுவாக நகர்ந்து இன்று (17-02-2026) காலை 08.30 மணி அளவில் பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவுகிறது.   

இது மேலும் மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளில் பிப்ரவரி 18 ஆம் தேதி வாக்கில் வலுப்பெறக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், அடுத்த சில நாட்களுக்கு  தமிழகத்தில் மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tamil Nadu weather Tamil Nadu Weather Update Tamil Nadu rains Tamil Nadu Rains Update Nilgiris weather

