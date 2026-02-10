English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வானிலை அப்டேட்: நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யுமா? முக்கிய அலர்ட்

Tamil Nadu Weather News: நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்றைய தினத்திற்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து பார்க்கலாம். 

 
தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் இருநதே கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, நீலகிரி, ஊட்டி, வட மாவட்டங்களில் காலை மற்றும் இரவு  நேரங்களில் கடும் பனிமூட்டம் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் வானிலை நிலவரம் குறித்து பார்க்கலாம்.   

அதன்படி, இன்று நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரளவு தெளிவான வானிலை இருக்கக் கூடும். மேலும், 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் வெப்பநிலை  இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மேலும், அடுத்த மூன்று தினங்களுக்கு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

சேலம் மாவட்டத்தில்  இன்று தெளிவான வானிலை இருக்கக் கூடும். மேலும், வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை, 32 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மேலும், அடுத்த சில தினங்களுக்கும் தெளிவான வானிலை இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இன்று ஓரளவு தெளிவான வானிலை இருக்கக் கூடும்.  மேலும், 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அடுத்த சில தினங்களுக்கும் மேகமூட்டத்துடன் தான் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இன்று ஓரளவு தெளிவான வானிலை இருக்கக் கூடும். மேலும், 31 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த சில தினங்ளுக்கு இதே நிலை நீடிக்கும் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது.   

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி,  இன்று (பிப்ரவரி 10) வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, தேனி, நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு  இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும்.  சென்னை, திருவள்ளூபர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சேலம், ஈரோடு, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

பிப்ரவரி 12,13ஆம் தேதிகளில் வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், ஈரோடு, திண்டுக்கல், தேனி, நீலகிரி மாவட்டங்களில் அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  எனவே, இனி மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது,

Tamil Nadu weather tamil nadu weather Today Nilgiris weather today Salem Weather Today Tamil Nadu Weather Today

