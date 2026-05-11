தமிழகத்தின் இளம் முதலமைச்சர்கள் யார் யார்? விஜய்க்கு எந்த இடம்? முழு பட்டியல்!

Tamil Nadu Youngest CM List: தமிழக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர்கள் யார் யார் அவர்களின் வயது என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் 13 வது முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் பொறுப்பேற்ற முதலமைச்சர்களின் வயது என்ன என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
காமராஜர்: தமிழக மாநிலத்தின் முதல் முதலமைச்சராக காமராஜர் பொறுப்பேற்றார். அப்போது அவரது வயது 51 ஆகும். காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த இவர் தமிழகத்தில் 1953 முதல் 1963 வரை மூன்று முறை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
சி.என். அண்ணாதுரை: தமிழக மாநிலத்தின் இரண்டாவது முதலமைச்சர் சி.என். அண்ணாதுரை. இவரது ஆட்சியில்தான், தமிழகத்திற்கு தமிழ்நாடு என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது. அதுவரை மெட்ராஸ் மாநிலம் என இருந்தது. அண்ணாதுரை முதலமைச்சராக பதவியேற்றபோது, அவருக்கு வயது 57 ஆகும்.
கருணாநிதி: தமிழகத்தின் மூன்றாவது முதலமைச்சர் கருணாநிதி. இவர் 1969 ஆம் ஆண்டில் பதவியேற்றார். அப்போது அவரது வயது 44 ஆகும். இவர் மொத்தம் 5 முறை 1969, 1971, 1989, 1996, 2001 தமிழகத்திற்கு முதலமைச்சராக இருந்துள்ளார்.
எம்.ஜி.ஆர்: தமிழகத்தின் நான்காவது முதலமைச்சர் எம்.ஜி. ராமசந்திரன். இவர் அதிமுக கட்சியை தொடங்கி போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று முதலமைச்சரானார். அப்போது அவரது வயது 60 ஆகும். 1977ல் பதவியேற்ற எம்ஜிஆர், 1987 ஆம் ஆண்டு வரை மூன்று முறை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
ஜெயலலிதா: தமிழகத்தின் ஐந்தாவது முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா. இவர் 1991 ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அப்போது இவரது வயது 43 ஆகும். தமிழகத்தின் இளம் முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஜெயலலிதாதான்.
மு.க. ஸ்டாலின்: தமிழகத்தின் 6 வது முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். இவர் 2021 ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அப்போது அவரது வயது 68 ஆகும். இதையடுத்து 2026 ஆம் ஆண்டு திமுக தோல்வியடைந்தது. ஸ்டாலினும் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் தோல்வியடைந்தார்.
ஜோசப் விஜய்: தமிழகத்தின் 7 வது முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். இவர் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே 108 இடங்களில் வென்று கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்துள்ளார். அவரது வயது 51 ஆகும். இளம் முதலமைச்சர்களின் பட்டியலில் விஜய் 4வது இடத்தில் உள்ளார்.