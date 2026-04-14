தமிழ் புத்தாண்டு: இந்த வருடத்தில் 5 ராசிகளுக்கு பணம் குவியும்... சேமித்து வைங்க மக்களே!

Tamil Puthandu 2026: தமிழ் புத்தாண்டான பராபவ ஆண்டு இன்று பிறந்துள்ளது. அந்த வகையில், பராபவ ஆண்டில் இந்த 5 ராசிகளுக்கு பணமழை கொட்டும். அந்த ராசிகள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
சித்திரை பிறந்துவிட்டது. சித்திரை 1ஆம் தேதியான இன்று 'பராபவ' ஆண்டு பிறந்தது. தமிழ் புத்தாண்டு உடன் பல கிரக மாற்றங்களும் நடைபெறுவதால் இன்று (ஏப்ரல் 14) சுபமான நாளாகும். 

தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் பல்வேறு கிரக மாற்றங்கள் காரணமாக, இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பண வரவு அமோசமாக இருக்கும் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. பராபவ ஆண்டில் பணமழை பொழியப்போகும் அந்த 5 ராசிகள் குறித்து இங்கு காணலாம்.

ரிஷபம்: இந்த ராசியின் 3வது இடத்தில் குரு பகவான் உச்சம் பெறுவதால் பண வரவு இருக்கும். எனவே இந்தாண்டு பொருளாதார ரீதியாக சிறப்பான ஆண்டாக மையும். புதிய வீடு, வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பும் உண்டாகும். 

கடகம்: இந்த வருடத்தின் 2ஆம் பாதியில் குருவின் உச்ச நிலை மற்றும் சுக்கிர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. வீடு, நிலம் உள்ளிட்ட சொத்துகளை சேர்க்க வாய்ப்புள்ளது. 

சிம்மம்: இந்த பராபவ ஆண்டில் நிச்சயம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, கடின உழைப்பிற்கான பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும். தெளிவான திட்டமிடலால் லாபம் பல மடங்கு உயரும். அரசியல் மற்றும் கலைத்துறையினருக்கு ஏற்றம் இருக்கும். 

விருச்சிகம்: இந்த பராபவ ஆண்டில், கடந்த கால சாவல்களை நீங்கும். இதனால், உங்களிடம் செல்வம் சேரும். எனவே, திட்டமிட்டு உழைத்தால் மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும். நிச்சயம் பணமழை கொட்டும்.  

மீனம்: குரு பகவான் உச்சம் பெற்று, குரு பூசத்தில் வருவதால் செல்வம் செழிக்கும் யோக பலன்கள் கிடைக்கும். இதுவரை இருந்த பண தட்டுபாடுகள் மற்றும் நிதி நெருக்கடிகள் நீங்கி வருமானம் அதிகரிக்கத் தொடங்கும்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். இணையதளங்களில் காணப்படும் தகவல்கள், ஜோதிடர்களின் கணிப்புகள், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதனை ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

Next Gallery

நடிகர் சந்தானத்துக்கு இவ்ளோ பெரிய மகனா! வைரலாகும் புகைப்படம்..