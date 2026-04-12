தமிழ் புத்தாண்டு அன்று உருவாகும் அசுப யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்கை

தமிழ் புத்தாண்டு அன்று அசுப யோகம் ஒன்று உருவாகிறது. இதன் காரணமாக 3 ராசிக்காரர்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் பெரும் இழப்பை சந்திக்க இருக்கின்றனர்.
ஜோதிடத்தில் நவகிரகங்களின் ராஜாவாக கருதப்படுபவர் சூரியன். இந்த சூரிய கிரகனம் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசியை மாற்றுவார். அந்த வகையில் வரும் ஏப்ரல் 14 அன்று சூரியன் மீன ராசியில் இருந்து மேஷ ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார்.
சூரியன் மேஷ ராசிக்குள் நுழைய உள்ளவதால்தான் தமிழ் மாதமான சித்திரை பிறக்கிறது. மேலும், மேஷ ராசிக்குள் நுழையும் காலத்தில் மேஷ சங்கராந்தி என்று அழைப்பர். இது அதிக எச்சரிக்கைகளை கொடுக்கக்கூடியது. இந்த நாளில் சூரியன் மற்றும் சந்திரனால் வைத்ருதி யோகம் உருவாக உள்ளது. இந்த யோகமானது மிகவும் அசுப யோகமாகும்.
மேஷம் (Aries): வைத்ருதி அசுப யோகத்தால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் சில மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க உள்ளனர். இந்த காலகட்டத்தில் முதலீடு ஏதும் செய்ய வேண்டாம். மீறி செய்யும் பட்சத்தில் பெரிய இழப்புகளை சந்திக நேரிடும். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை ஏற்ப்டும். வேலை இடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் (Cancer): கடக ராசியின் 10 வது வீட்டில் சூரியன் செல்கிறார். இதனால் கடக ராசிக்காரர்களின் பொறுமை சோதிக்கப்படும். அதனால் கவனமாகைருக்க வேண்டும். குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிக்க நினைக்க வேண்டாம். அது உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையில் சென்றுவிடும். அதேபோல் வாகனம் ஓட்டுபோது கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
தனுசு (Sagittarius): தனுசு ராசியின் 5வது வீட்டில் சூரியன் செல்வதால், தனுசு ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர். குடும்பத்தில் வாக்குவாதம் அதிகரிக்கும். பெற்றோருடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும், சமூகத்தில் உங்களின் நற்பெயருக்கு பாதிப்பு வர வாய்ப்புள்ளது.
