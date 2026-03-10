பராபவ வருடம் எப்படி இருக்கும்.. 12 ராசிகளுக்கான ஜோதிட கணிப்பு

விசுவாச ஆண்டு நிறைவடைய இன்னும் 1 மாதம் மட்டுமே உள்ளது. வரும் சித்திரை 1 ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு அதாவது பராபவ வருடம் பிறக்கிறது. இந்த புத்தாண்டில் முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் நடைபெறவுள்ளன. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு அதிர்ஷ்டம் பெறப் போகும் ராசிக்காரர்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
2026ஆம் ஆண்டின் பராபவ வருடம் பிறக்கவுள்ள நிலையில் 12 ராசிக்கான புத்தாண்டு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மேஷம்: மனக்கசப்புகள் ஏற்படும். அதீத லாபத்தை பெறுவீர்கள். பயணங்கள் அதிகம் மேற்கொள்வீர்கள்.
ரிஷபம்: பண வளர்ச்சி புகழ் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டும்.
மிதுனம்: தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். உழைப்புக்கு ஏற்ற வருமானம் கிடைக்கும். கடன் தொல்லை அதிகரிக்கலாம்.
கடகம்: தொலைந்து பொருள் திரும்பக் கிடைக்கும். வேலை மாற்றம் ஏற்படும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும்.
சிம்மம்: கடன் வாங்கலாம். மிதமான பலன்கள் மட்டுமே கிடைக்கும். உடநலத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டும்.
கன்னி: சில இழப்புகள் ஏற்படும். தேவையில்லாத சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படும். குழந்தைகள் மூலம் ஆதாயம் அடைவீர்கள்.
துலாம் சுப பலன்கள் கிடைக்கும். மரியாதை உயர்வு ஏற்படும். மன உளைச்சல் விலகும்.
விருச்சிகம் சுப பலன்கள் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். வசதி வாய்ப்புகள் பெருகுகின்ற ஆண்டாக இருக்கும்.
தனுசு சிறப்பாக இருக்கும். நிம்மதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் பாசம் அதிகரிக்கும்.
மகரம் சுமாரான வருடம். தவறான முடிவுகள் எடுக்கலாம். கவன சிதரல்கள் அதிகரிக்கும்.
கும்பம் பொருளாதாரம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். கூடுதல் பொறுப்புகள் கூடும். சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
மீனம் தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கும். சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.