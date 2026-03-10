English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பராபவ வருடம் எப்படி இருக்கும்.. 12 ராசிகளுக்கான ஜோதிட கணிப்பு

விசுவாச ஆண்டு நிறைவடைய இன்னும் 1 மாதம் மட்டுமே உள்ளது. வரும் சித்திரை 1 ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு அதாவது பராபவ வருடம் பிறக்கிறது. இந்த புத்தாண்டில் முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் நடைபெறவுள்ளன. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு அதிர்ஷ்டம் பெறப் போகும் ராசிக்காரர்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
1 /13

2026ஆம் ஆண்டின் பராபவ வருடம் பிறக்கவுள்ள நிலையில் 12 ராசிக்கான புத்தாண்டு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.  

2 /13

மேஷம்: மனக்கசப்புகள் ஏற்படும். அதீத லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  பயணங்கள் அதிகம் மேற்கொள்வீர்கள். 

3 /13

ரிஷபம்:  பண வளர்ச்சி புகழ் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டும்.  

4 /13

மிதுனம்: தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். உழைப்புக்கு ஏற்ற வருமானம் கிடைக்கும்.  கடன் தொல்லை அதிகரிக்கலாம்.

5 /13

கடகம்:  தொலைந்து பொருள் திரும்பக் கிடைக்கும். வேலை மாற்றம் ஏற்படும்.  குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும்.  

6 /13

சிம்மம்:  கடன் வாங்கலாம்.  மிதமான பலன்கள் மட்டுமே கிடைக்கும். உடநலத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டும்.  

7 /13

கன்னி:  சில இழப்புகள் ஏற்படும்.  தேவையில்லாத சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படும்.  குழந்தைகள் மூலம் ஆதாயம் அடைவீர்கள். 

8 /13

துலாம் சுப பலன்கள் கிடைக்கும். மரியாதை உயர்வு ஏற்படும். மன உளைச்சல் விலகும்.

9 /13

விருச்சிகம் சுப பலன்கள் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். வசதி வாய்ப்புகள் பெருகுகின்ற ஆண்டாக இருக்கும்.  

10 /13

தனுசு  சிறப்பாக இருக்கும்.  நிம்மதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும்.  குடும்பத்தில் பாசம் அதிகரிக்கும்.  

11 /13

மகரம் சுமாரான வருடம்.  தவறான முடிவுகள் எடுக்கலாம்.  கவன சிதரல்கள் அதிகரிக்கும்.   

12 /13

கும்பம் பொருளாதாரம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும்.  கூடுதல் பொறுப்புகள் கூடும்.  சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.  

13 /13

மீனம் தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கும்.  சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும்.  ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. 

