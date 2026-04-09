குபேர யோகம்: ஜூன் வரை 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. கோடிகளில் புழக்கம், அதிர்ஷ்டம்

Kubera Yogam 2026 ட: குபேர யோகத்தால் ஜூன் மாதம் குறிப்பிட்ட ராசிகள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். குறிப்பாக, செல்வம், அதிர்ஷ்டம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீடித்து இருக்கும் ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், கிரக நிலை மாற்றங்கள் காரணமாக மீன ராசியில் வலுப்பெற்றுள்ளது.
அதாவது, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி மீன ராசியில் செவ்வாய், சூரியன், சனி இணைந்திருக்கும். புதனும் மீன ராசியில் இணைக்கின்றன. இதனால், மீன ராசியில் அனைத்து கிரகங்களும் சேர்ந்து வலுப்பெற உள்ளது. ஜூன் மாதம் வரை புதன், செவ்வாய், சூரியன் கிரகங்கள் மீன ராசியில் ஒன்றாக இருப்பதால், சில ராசிகளுக்கு சுபமான யோகங்கள் உருவாகிறது.
குறிப்பாக, மங்களகரமான யோகமாக கருதப்படும் குபேர யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் ஜூன் மாதம் வரை குறிப்பிட்ட ராசிகள் நல்ல பலன்களை அள்ளித் தருகிறது. ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி இந்த குபேர யோகம் உருவாகிறது.
ரிஷபம் - குபேர யோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை அள்ளிக் கொடுக்கும். குறிப்பாக, உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். ஜூன் மாதம் வரை நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை வாரி குவிக்கும். நீங்கள் தொடும் அனைத்தும் தங்கமாக மாறும்.
கன்னி - கன்னி ராசியில் 7வது வீட்டில் புதன் உட்ப மூன்று கிரங்கள் பெயர்ச்சி அடைகின்றன. லட்சுமி தேவியின் அருள் கன்னி ராசிக்கு சாதகமாக இருக்கிறது. இதனால், எதிர்பார்த்த பலன்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மன தைரியும், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில், வேலையில் வெற்றிகள் உண்டாகும். கடன் சுமை குறையும்.
கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்துகளும், செல்வமும் பெருகும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். சொத்து தகராறுகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. நகை, வீடு, நிலம் வாங்குவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள்.
மீனம் - இரண்டு மாதங்களுக்கு மீன ராசியில் பல கிரகங்கள் பெயர்ச்சி அடைகின்றன. இதனால், வருமானத்தில் பஞ்சம் இருக்காது. பணியிடத்தில் உங்களுக்கு ஆதரவுகள் உண்டாகும். தொழிலில் வெற்றிகளை சந்திப்பீர்கள். வேலையில்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திடீர் நிதி ஆதாயம் ஏற்படும். திருமண தடைகள் நீங்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.