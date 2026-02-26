தமிழ் புதல்வன் திட்டம் முக்கிய அப்டேட்! தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Pudhalvan Scheme : தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தில் தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் பயனாளியாக முடியுமா? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Tamil Pudhalvan Scheme : தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தில் தனியார் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்களும் சேருவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி படிக்கும் மாணவிகளுக்கு புதுமைப் பெண் திட்டம் மூலம் மாதம் ரூ.1000 கொடுப்பதைப் போலவே, மாணவர்களுக்கும் தமிழ் புதல்வன் திட்டம் (Tamil Pudhalvan Scheme) மூலம் மாதம் ரூ. 1000 கொடுக்கிறது.
புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் கீழ் 6.95 லட்சம் மாணவிகளும், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் 5.40 லட்சம் மாணவர்களும் மாதந்தோறும் ரூ.1000 பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனர்.
ஆனால், பலரும் இத்திட்டத்தில் சேர அரசு கல்லூரிகளில் மட்டுமே படிக்க வேண்டும் என எண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றனர். 6-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்று மாணவர்கள் தனியார் கல்லூரியில் படித்தாலும், தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தில் பயனாளியாக முடியும்.
அதாவது, தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம் (Tamil Pudhalvan Scheme) தனியார் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் பொருந்தும். இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், மாணவர்கள் எங்கு படிக்கிறார்கள் என்பதை விட, அவர்கள் பள்ளிப் படிப்பை எங்கு முடித்தார்கள் என்பதையே அடிப்படையாகக் கொண்டது.
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தமிழ் வழியில் (Tamil Medium) 6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற மாணவர்கள் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியானவர்கள்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள்: மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் கல்லூரிகளிலும் (Self-Financing Colleges) உயர்கல்வி பயிலலாம்.
இளங்கலைப் பட்டப்படிப்பு (UG), டிப்ளமோ (Diploma), ஐடிஐ (ITI) போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட உயர்கல்வி பாடப்பிரிவுகளில் சேரும் மாணவர்கள் மாதம் ரூ. 1,000 உதவித்தொகை பெறலாம்.
பிற கல்வி நிறுவனங்கள்: தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியே உள்ள ஒன்றிய அரசின் தகைசால் கல்வி நிறுவனங்களான IIT, NIT, IISER போன்றவற்றில் படிக்கும் தகுதியுள்ள தமிழக மாணவர்களுக்கும் இத்திட்டம் பொருந்தும்.
தனியார் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்கள், தங்கள் கல்லூரியில் உள்ள திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரை (Nodal Officer) அணுகி, UMIS இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மாணவர்களின் ஆதார் எண் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைத் தகவல் அமைப்பு (EMIS) தரவுகள் மூலம் அவர்கள் அரசுப் பள்ளியில் படித்தது உறுதி செய்யப்படும்.
தொலைதூரக் கல்வி (Distance Education) அல்லது அஞ்சல் வழிப் படிப்பு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு இத்திட்டம் பொருந்தாது.