தமிழ் புத்தாண்டில் குபேர யோகம்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை.. டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்!

Tamil Puthandu Kubera Yogam April 14: ஜோதிட ரீதியாக, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி புத்தாண்டு அன்று குபேர யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும்.
Tamil Puthandu Kubera Yogam April 14: தமிழ் புத்தாண்டு ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் குபேர யோகம் உருவாகிறது.
ஜோதிடத்தில் சூரிய பகவான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. சூரிய பகவான் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றி வருகிறார். அந்த வகையில், ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி சூரிய பகவான் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் மூலம், சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை நடக்கிறது. சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கையால் தமிழ் புத்தாண்டு அன்று மங்களகரமான குபேர யோகம் உருவாகிறது.
குபேர யோகத்தால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதுவும் தமிழ் புத்தாண்டு நாளில் குபேர யோகம் உருவாகுவது கூடுதல் சிறப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தமிழ்ப்புத்தாண்டு அன்று குபேர யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் - மேஷ ராசியின் முதல் வீட்டில் குபேர யோகம் உருவாகிறது. குபேர யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு முழு ஆதரவும் நம்பிக்கையும் கிடைக்கும. இந்த காலத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். புத்தாண்டில் இருந்து உங்களின் நிதி நிலைமை மேம்டும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. வருமானம் உயரக் கூடும். புத்தாண்டுக்கு பிறகு, நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசியின் 9வது வீட்டில் குபேர யோகம் உருவாகிறது. குபேர யோகத்தால் புத்தாண்டு பிறகு, செல்வம் அதிர்ஷடம் அதிகமாகும். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். லட்சுமி தேவியின் ஆசியில் நீண்ட கால கனவுகள் நிறைவேறும். நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உருவாகும். புத்தாண்டு முதல் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும்.
துலாம் - துலாம் ராசியின் 7வது வீட்டில் குபேர யோகம் உருவாக உள்ளது. இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷடம் பிரகாசமாக இருக்கிறது. பணியிடத்தில் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் இருக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் இருக்கும்.
தனசு - தனுசு ராசியின் 5வது வீட்டில் குபேர யோகம் உருவாக உள்ளது. இதனால், இந்த ராசிக்காரர்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். பணியிடத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும் அதிகரிக்கும். குபேரனின் அருளால் பண வரவு சிறப்பாக இருக்கும். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். புத்தாண்டுக்கு பிறகு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.
