தமிழ் புத்தாண்டில் உருவாகும் யோகம்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்... செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்!

Tamil Puthandu Rasipalan Latest: தமிழ் புத்தாண்டில்  சுக்கிரனால் மங்களகரான யோகம் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

Tamil New Year Rasipalan Latest:   ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு பிறக்கிறது. இந்த புத்தாண்டின் முதல் நாளில் தான், செல்வத்தின் காரணியாக விளங்கும் சுக்கிரனால் முக்கிய பெயர்ச்சி நடக்கிறது. 

 
ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாறி வருகின்றன. அந்த வகையில், தமிழ் புத்தாண்டு அன்று மங்களகரமான யோகம் உருவாக இருக்கிறது. அதாவது, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு நடக்கிறது. இந்த நாளில் மங்களகரமான யோகம் உருவாகிறது.   

அதாவது, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி சுக்கிரன் மற்றும் வருணன் 45 டிகிரி கோணத்தில் இருந்து அர்த்த கேந்திர யோகத்தை உருவாக்குகின்றனர்.  இந்த யோகம் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, 3 ராசிகளுக்கும் சிறப்பான பலன்களை அள்ளிக் கொடுக்கும்.   

மேஷம், ரிஷபம், கும்பம் ஆகிய மூன்று ராசிகளுக்கும் அர்த்த கேந்திர யோகம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம், பண வரவை அதிகரிக்கும் என ஜோதிடம் கூறுகிறது.  இதனால், 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றிகளை வாரி வழஙகும்.   

மேஷம் - சுக்கிரனால் உருவாகும் கேந்திர யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பல வழிகளில் இருந்து பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலில் வளர்ச்சி இருக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை மரியாதை கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கும்.   

ரிஷபம் - அர்த்த கேந்திர யோகத்தால், ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். நிதி நிலைமை மேம்படும். மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும்.  பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.  குடும்பத்தினருடன் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.   

கும்பம் - தமிழ் புத்தாண்டில் உருவாகும் அர்த்த கேந்திர யோகத்தால் வேலையில் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.  பணிபுரியபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும. புதிய தொழில் தொடங்குவீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். நகை, வீடு, சொத்து வாங்கும வாய்ப்புள்ளது.  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

