இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்..!!

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு நாளும் கிரகங்களின் நிலை மாறுவதால், ஒவ்வொரு ராசிக்கும் பலன்கள் மாறுபடும். இது ஒரு பொதுவான கணிப்பு மட்டுமே. உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தைப் பொறுத்து பலன்கள் மாறுபடும்.இன்றைய ராசி பலன் ஆகஸ்ட் 16 சனிக்கிழமை சுருக்கமாக..
மேஷம்: இந்த நாள் உங்களுக்கு அமைதியாகவும், நிம்மதியாகவும் இருக்கும். பணத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். நண்பர்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள்.
ரிஷபம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். குழந்தைகள் உங்கள் பேச்சைக் கேட்டு நடப்பார்கள். வெளிப்படையான பேச்சால் மற்றவர்களைக் கவர்வீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபம் உண்டு.
மிதுனம்: சாதுரியமான பேச்சால் காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். கடன் கொடுத்த பணம் திரும்பி வரும். அலுவலகத்தில் யாரைப் பற்றியும் குறை கூறாமல் இருப்பது நல்லது.
கடகம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு அனுகூலமான நாளாக இருக்கும். பண வரவு சீராக இருக்கும். புதிய திட்டங்கள் குறித்து யோசிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. தேவையற்ற அலைச்சலைத் தவிர்க்கவும். செலவுகள் கூடும்.
கன்னி: குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பளிப்பார்கள். எதிர்பார்த்த உதவிகள் சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
துலாம்: இன்று நீங்கள் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் நன்கு யோசிப்பது நல்லது.
விருச்சிகம்: பண விஷயங்களில் கவனம் தேவை. திடீர் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
தனுசு: உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பெரியவர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்பது நல்லது.
மகரம்: உங்கள் பேச்சில் நிதானம் தேவை. தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும். உங்கள் வேலைகள் சிறப்பாக முடிவடையும்.
கும்பம்: எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிடுவீர்கள். பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள்.
மீனம்: உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய வழிகளில் வருமானம் வரும். பயணங்கள் சாதகமாக அமையும்.