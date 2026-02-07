இன்றைய ராசிபலன் : சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உற்சாகமான நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். தொழில் ரீதியாக புதிய முயற்சிகள் கைகொடுக்கும்.
ரிஷபம் - திட்டமிட்ட காரியங்களில் சிறு தடைகள் வரலாம், ஆனால் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம். செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது. நண்பர்களுடன் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
மிதுனம் - வருமானம் உயரும் நாளாக அமையும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை.
கடகம் - மனதில் தெளிவு பிறக்கும். சொத்து ரீதியான பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். அரசு வழி காரியங்கள் சாதகமாக முடியும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவு மனதிற்கு இதம் தரும்.
சிம்மம் - தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். வெளியூர் பயணங்களால் நன்மைகள் உண்டாகும். மற்றவர்களின் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கும்.
கன்னி - இன்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். கொடுத்த வாக்குறுதியைக் காப்பாற்ற போராட வேண்டியிருக்கும். வாகனப் பயணங்களின் போது எச்சரிக்கை தேவை. பெரியவர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்பது நல்லது.
துலாம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். தம்பதியினரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் வழியில் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
விருச்சிகம் - எதிர்ப்புகள் விலகி வெற்றி கிட்டும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பழைய கடன்களை அடைப்பதற்கான வழி பிறக்கும். மன உறுதி கூடும்.
தனுசு - மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வரவை விட செலவு சற்று அதிகமாகலாம்.
மகரம் - வீடு, வாகன பராமரிப்புச் செலவுகள் ஏற்படலாம். தாயின் உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். உறவினர்களுடன் தேவையற்ற மனவருத்தங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் பேச்சில் நிதானம் தேவை.
கும்பம் - உங்கள் ஆற்றல் வெளிப்படும் நாள். துணிச்சலான முடிவுகளை எடுத்து வெற்றி காண்பீர்கள். சகோதர வழியில் அனுகூலம் உண்டு. புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
மீனம் - பேச்சால் காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். விருந்து உபசாரங்களில் கலந்து கொள்வீர்கள்.