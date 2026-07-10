/ இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 10 மேஷம் முதல் மீனம் வரை

இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 10 வெள்ளிக்கிழமை 12 ராசிகளில் எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு சுறுசுறுப்பான நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போன காரியங்கள் இன்று நண்பர்களின் உதவியுடன் நல்லபடியாக முடியும். அலுவலகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டிய நாள். வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், பண விஷயங்களில் சிக்கனம் தேவை. குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பேசும் போது பொறுமையைக் கையாள்வது நல்லது.
மிதுனம்: தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபமும், முன்னேற்றமும் காணப்படும். புதிய முதலீடுகள் செய்ய சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அமையும்.
கடகம்: இன்று நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் தடையின்றி வெற்றியடையும். சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
சிம்மம்: புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு இன்று நல்ல தகவல் வந்து சேரும். உறவினர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை பலப்படும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
கன்னி: இன்று உங்களுக்குள் ஒரு புதிய உற்சாகம் பிறக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவால் விற்பனை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் கூடும்.
துலாம்: பயணங்களின் போது சற்று கவனமாக இருப்பது நல்லது. மற்றவர்களின் விஷயங்களில் தேவையின்றி தலையிடுவதைத் தவிர்க்கவும். பண வரவு சுமாராக இருந்தாலும், தேவைகள் பூர்த்தியாகும்.
விருச்சிகம்: தொழிலில் நல்ல மாற்றங்களும், புதிய ஒப்பந்தங்களும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களின் நீண்ட நாள் கனவு ஒன்று நனவாகலாம். பிள்ளைகளின் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வரும்.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு எதிர்பாராத பண வரவு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கொடுத்த கடன்கள் வசூலாகும். நண்பர்கள் மற்றும் சுற்றத்தாருடன் விருந்து, விழாக்களில் கலந்து கொண்டு மகிழ்வீர்கள்.
மகரம்: உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், உங்கள் திறமையால் அனைத்தையும் எளிதாக முடிப்பீர்கள். வாகன ரீதியான செலவுகள் வரக்கூடும் என்பதால் பராமரிப்பில் கவனம் தேவை.
கும்பம்: முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பு பெரியவர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்பது நல்லது. அவசரப்பட்டு எந்தவொரு காரியத்திலும் இறங்க வேண்டாம். கூட்டு வியாபாரத்தில் லாபம் சுமாராக இருக்கும்.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் நன்னாளாக அமையும். உத்தியோக உயர்வு, இடமாற்றம் போன்ற சாதகமான பலன்கள் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.