மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?

அனைவரும் அதிகம் எதிர்பார்க்கும் தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் அறிக்கை வரும் மார்ச் 8ம் தேதி வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வரவிருக்கும் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட முழு வீச்சில் தயாராகி வருகிறது.
சர்வதேச மகளிர் தினமான மார்ச் 8-ஆம் தேதியன்று இந்த தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டு, பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க தவெக தலைவர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மகளிர் தினத்தில் அறிக்கை வெளியாவதால், பெண்களின் முன்னேற்றம், பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை மையப்படுத்திய பல அதிரடி வாக்குறுதிகள் இதில் இடம்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
சமீபத்தில் பிப்ரவரி மாதம் முழுவதும் தமிழகம் தழுவிய சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட தவெக தேர்தல் அறிக்கை குழு, மக்கள் மற்றும் உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்து இந்த அறிக்கையை தயார் செய்துள்ளது.
ஏற்கனவே நடந்த கூட்டத்தில் அனைவருக்கும் வீடு, பைக் போன்ற வாக்குறுதிகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த அறிக்கையில் கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்திற்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது.
ஆளுங்கட்சியான திமுகவும் மார்ச் 8ல் பெண்களுக்கான புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ள நிலையில், அதே நாளில் விஜய்யின் தேர்தல் அறிக்கையும் வெளியாக இருப்பது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.