இந்த முறை மட்டும் தவெக கூட்டணி? 2029ல் யாருடன்? காங்கிரஸ் அறிவிப்பு!

காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக்கொண்டு, விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் திருப்பமாக, காங்கிரஸ் கட்சி தனது 10 ஆண்டுகால கூட்டாளியான திமுகவுடனான இந்தியா கூட்டணியை அதிகாரப்பூர்வமாக முறித்து கொண்டு வெளியேறியுள்ளது.
108 தொகுதிகளில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தவெக ஆட்சி அமைக்க, குறைந்தபட்சம் 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் பலம் தேவை. இந்நிலையில், 5 எம்.எல்.ஏ-க்களை கொண்ட காங்கிரஸ் கட்சி, தவெக ஆட்சி அமைக்க தனது நிபந்தனையற்ற ஆதரவை தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மதிக்காத வகுப்புவாத சக்திகளை குறிப்பாக பாஜகவை தவெக தனது கூட்டணியில் சேர்க்க கூடாது என்ற முக்கிய நிபந்தனையை காங்கிரஸ் விதித்துள்ளது.
காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த முடிவால் ஆத்திரமடைந்த திமுக, காங்கிரஸ் கட்சியினர் தங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டதாகவும், இந்தியா கூட்டணிக்கு துரோகம் இழைத்துவிட்டதாகவும் திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் அண்ணாதுரை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
காங்கிரஸ் மற்றும் தவெக இடையேயான இந்த கூட்டணி வெறும் ஆட்சி அமைப்பதற்காக மட்டுமல்லாமல், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தல், நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தல் மற்றும் மாநிலங்களவை தேர்தல்களிலும் தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராகுல் காந்தி மற்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோரின் ஆலோசனையின் பேரில், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, தவெக-விற்கு ஆதரவளிக்கும் இந்த முக்கிய முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.