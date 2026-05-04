சதம் அடித்த விஜய்! முதல்வராக பொறுப்பேற்க இன்னும் எத்தனை இடங்கள் தேவை?

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி பலருக்கும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது. விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகம் 100க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

 
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகி வருகிறது. இதில் விஜயன் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வைத்து வருகிறது.   

ஆளும் கட்சி திமுக அரசு மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. தற்போது வரை ஒரு 50 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலை வைத்து வருகிறது.   

யாருமே எதிர்பார்க்காத விதமாக அதிமுக கிட்டத்தட்ட 80 தொகுதிகளுக்கு மேல் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தற்போது இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.   

தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் தற்போது விஜய் 105 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.   

இன்னும் 13 இடங்களில் முன்னிலை பெற்றால் தனி பெரும்பான்மையாக விஜய் ஆட்சி அமைக்க முடியும். இருப்பினும் இறுதி முடிவுகள் வெளியாகும் வரை எதுவும் உறுதியாகாது.  

ஒருவேளை விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தனி பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றால் அடுத்து என்ன மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்கப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் 

