  • பிப்.13 சேலம் பொதுக்கூட்டம்: விஜய்க்கு போடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள்!

பிப்.13 சேலம் பொதுக்கூட்டம்: விஜய்க்கு போடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள்!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய், வரும் பிப்ரவரி 13ம் தேதி சேலத்தில் நடைபெறவுள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கவுள்ளார். இந்த கூட்டத்திற்கு பலத்த கட்டுப்பாடுகளுடன் காவல்துறையினர் அனுமதி அளித்துள்ளனர்.

 
பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில், இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் 5,000 பேர் மட்டுமே கலந்துகொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று காவல்துறை திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.  

கூட்ட நெரிசலால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க, கர்ப்பிணி பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.  

சேலம் - கோவை பிரதான சாலையில் உள்ள மகுடஞ்சாவடியில் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்திற்காக, சுமார் 25 ஏக்கர் பரப்பளவிலான மைதானத்தில் முன்னேற்பாடு பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.  

பொதுக்கூட்டம் பகல் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நேரக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  

தவெக உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் வகையில், QR குறியீடு அச்சிடப்பட்ட பாஸ்கள் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.  

கடந்த ஆண்டு கரூரில் நடந்த விஜய் பிரச்சாரத்தின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் பலர் காயமடைந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, இந்த முறை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

vijay Salem TVK 2026 Election Tamilaga Vetrri Kazhagam

