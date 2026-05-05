விஜய்யின் முக்கியமான 5 வாக்குறுதிகள்! என்ன என்ன தெரியுமா?

TVK Vijay: தவெக தற்போது தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் 109 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ளது.
தமிழகத்தில் விரைவில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க உள்ள நிலையில், விஜய் அறிவித்துள்ள முக்கியமான 5 வாக்குறுதிகள் பற்றி பார்ப்போம்.
குடும்ப பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2,500 உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார். இதற்கு முன்பு வரை ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வந்தது.
மேலும் ஒரு ஆண்டுக்கு 6 எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் அதிகம் பயனடைவார்கள்.
மேலும் திருமணத்துக்கு 1 சவரன் தங்கம் + பட்டுச்சேலை, புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டமும் செயல்பாட்டிற்கு வர உள்ளது.
இது தவிர அரசு பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் முக்கியமான திட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது ஒரு சில பேருந்துகளில் மட்டுமே இலவச பயணம் மேற்கொள்ள முடியும் என்ற வகையில் உள்ளது.