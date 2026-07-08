Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /சோழர்களின் பெருமையை அறிய... தமிழக அரசின் சுற்றுலா பிளான் - தஞ்சாவூர் முழுவதும் விசிட்

சோழர்களின் பெருமையை அறிய... தமிழக அரசின் சுற்றுலா பிளான் - தஞ்சாவூர் முழுவதும் விசிட்

Written BySudharsan G
Published: Jul 09, 2026, 01:10 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:10 AM IST

தஞ்சாவூரில் சோழப் பேரரசின் பெருமையை அறிந்துகொள்ளும் வகையில், ஒரு நாள் சுற்றுப்பயணம் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) அன்று தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா1/5

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா

தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறையும், தஞ்சாவூர் சுற்றுலாவும் இணைந்து சோழப் பேரரசின் சுற்றுப் பயணத்தை திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் சோழப் பேரரசின் பெருமையை அறிந்துகொள்ளலாம்.

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா2/5

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா

வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) அன்று காலை 7 மணிமுதல் இரவு 7 மணிவரை இந்த சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யப்ட்டுள்ளது. இந்தச் சுற்றுப் பயணத்தில் எங்கெல்லாம் சுற்றுப்பயணம் செல்லலாம்?, பதிவுக் கட்டணம்?, வழங்கப்படும் வசதிகள், பதிவு செய்யப்படும் முறைகள் குறித்து இங்கு காணலாம்.

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா3/5

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா

சுற்றுப் பயணம் செல்லம் இடங்கள்: தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில், திருப்பழனம், திருவைகாவூர், திருப்புறம்பியம், சுவாமிமலை, திருவலஞ்சுழி, தாராசுரம், சோழன் மாளிகை, பட்டேஸ்வரம், பழையாறை, உடையாளூர், புள்ளமங்கை.

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா4/5

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா

ஐந்து நூற்றாண்டுகளுக்கான வரலாற்றுச் சுவடுகளை இந்தச் சுற்றிப் பயணத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம். ஏசி பேருந்து வசதி, காலை மற்றும் மதிய உணவு, அனுபவம் கொண்ட சுற்றுலா வழிகாட்டி ஆகியோரும் சுற்றுலாவுக்கு வருவார்கள்.

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா5/5

தஞ்சாவூர் ஒரு நாள் சுற்றுலா

இந்த புகைப்படத்தில் தெரியும் QR-Code ஸ்கேன் செய்து பதிவு செய்துகொள்ளலாம். குறைந்த அளவு சீட்களே உள்ள நிலையில் முன்பதிவுக்கு முந்துங்கள். மேலும் விவரங்களை தெரிந்துகொள்ள: +91 9489129765 என்ற தொலைபேசி எண்ணுக்கு தொடர்புகொள்ளவும். சோழப் பேரரசின் சுற்றுப்பயணத்திற்கான பதிவுக் கட்டணம் 1600 ரூபாய் ஆகும்.

TAGS:
Thanjavur
Chozha Dynasty

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கேரள மக்களே நோட் பண்ணுங்க... சென்னையில் இருந்து 3 சிறப்பு ரயில்கள் - முழு விவரம் இதோ
Southern Railway29 min ago
2
US Iran War2 hrs ago
3
TTDC2 hrs ago
4
Team India3 hrs ago
5
Viral Video2:02 PM IST