/சோழர்களின் பெருமையை அறிய... தமிழக அரசின் சுற்றுலா பிளான் - தஞ்சாவூர் முழுவதும் விசிட்

தஞ்சாவூரில் சோழப் பேரரசின் பெருமையை அறிந்துகொள்ளும் வகையில், ஒரு நாள் சுற்றுப்பயணம் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) அன்று தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.
தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறையும், தஞ்சாவூர் சுற்றுலாவும் இணைந்து சோழப் பேரரசின் சுற்றுப் பயணத்தை திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் சோழப் பேரரசின் பெருமையை அறிந்துகொள்ளலாம்.
வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) அன்று காலை 7 மணிமுதல் இரவு 7 மணிவரை இந்த சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யப்ட்டுள்ளது. இந்தச் சுற்றுப் பயணத்தில் எங்கெல்லாம் சுற்றுப்பயணம் செல்லலாம்?, பதிவுக் கட்டணம்?, வழங்கப்படும் வசதிகள், பதிவு செய்யப்படும் முறைகள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
சுற்றுப் பயணம் செல்லம் இடங்கள்: தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில், திருப்பழனம், திருவைகாவூர், திருப்புறம்பியம், சுவாமிமலை, திருவலஞ்சுழி, தாராசுரம், சோழன் மாளிகை, பட்டேஸ்வரம், பழையாறை, உடையாளூர், புள்ளமங்கை.
ஐந்து நூற்றாண்டுகளுக்கான வரலாற்றுச் சுவடுகளை இந்தச் சுற்றிப் பயணத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம். ஏசி பேருந்து வசதி, காலை மற்றும் மதிய உணவு, அனுபவம் கொண்ட சுற்றுலா வழிகாட்டி ஆகியோரும் சுற்றுலாவுக்கு வருவார்கள்.
இந்த புகைப்படத்தில் தெரியும் QR-Code ஸ்கேன் செய்து பதிவு செய்துகொள்ளலாம். குறைந்த அளவு சீட்களே உள்ள நிலையில் முன்பதிவுக்கு முந்துங்கள். மேலும் விவரங்களை தெரிந்துகொள்ள: +91 9489129765 என்ற தொலைபேசி எண்ணுக்கு தொடர்புகொள்ளவும். சோழப் பேரரசின் சுற்றுப்பயணத்திற்கான பதிவுக் கட்டணம் 1600 ரூபாய் ஆகும்.