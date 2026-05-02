மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?

தமிழகத்தின் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதன் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்நிலையில் மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
திமுகவின் வாய்ப்பு: திமுக கூட்டணி மீண்டும் வெற்றி பெற்று, வரலாற்றில் முதல்முறையாக தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளது. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளும் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்றே கூறுகின்றன.
ஒருவேளை திமுகவிற்கு தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றால், தங்களது கூட்டணி கட்சிகளுடன் இணைந்து அவர்கள் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளது. திமுக கூட்டணியில் தற்போது இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் உள்ளன.
அதிமுகவின் நிலைப்பாடு: கடந்த 2021 தேர்தலில் தனது ஆட்சியை இழந்த அதிமுக, இந்த முறை எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மீண்டும் வெற்றிபெற்று ஆட்சி அமைக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம்: இந்த முறை சட்டமன்ற தேர்தலில், 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து நின்று தேர்தலைச் சந்தித்துள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கலாம். தான் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்றால், அது ஒரு வரலாற்று சாதனையாக அமையும்.
தொங்கு சட்டசபைக்கான வாய்ப்புகள்: ஒருவேளை தொங்கு சட்டசபை அமைந்து, எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றால், ஏதேனும் இரண்டு கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடிக்கலாம். அந்த சூழ்நிலையில், அதிமுக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
ஆளுநர் ஆட்சி: எந்த கட்சியும் கூட்டணி ஆட்சிக்கு சம்மதிக்கவில்லை என்றாலோ, அல்லது யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றாலோ, தமிழ்நாட்டில் ஆளுநர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்படலாம். அப்படி நடக்கும் பட்சத்தில், அடுத்த ஆறு மாதங்களில் தமிழகத்தில் மீண்டும் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறலாம்.