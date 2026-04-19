தேர்தலில் டெபாசிட் இழக்காமல் இருக்க எவ்வளவு ஒட்டு வாங்க வேண்டும்?

தேர்தலில் டெபாசிட் இழப்பு என்றால் என்ன? இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகள் என்ன சொல்கிறது? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
தேர்தலில் எம்.எல்.ஏ அல்லது எம்.பி பதவிக்கு போட்டியிட விரும்பும் நபர், வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்யும்போது இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முன்பணமாக கட்ட வேண்டும். யார் வேண்டுமானாலும் சீரியஸ் இல்லாமல் தேர்தலில் நிற்பதை தடுக்கவே இந்த டெபாசிட் முறை கொண்டு வரப்பட்டது.  

எம்.பி தேர்தலுக்கு பொதுப்பிரிவினர் ரூ. 25,000-ம், எஸ்.சி/எஸ்.டி பிரிவினர் ரூ. 12,500-ம் கட்ட வேண்டும். எம்.எல்.ஏ தேர்தலுக்கு பொதுப்பிரிவினர் ரூ. 10,000-ம், எஸ்.சி/எஸ்.டி பிரிவினர் ரூ. 5,000-ம் செலுத்த வேண்டும்.  

ஒரு தொகுதியில் பதிவான மொத்த செல்லத்தக்க வாக்குகளில், குறைந்தது ஆறில் ஒரு பங்கு வாக்குகளை ஒரு வேட்பாளர் வாங்கியிருக்க வேண்டும். இதைவிட குறைவான வாக்குகளை வாங்குபவர்களுக்கு, அவர்கள் கட்டிய பணம் திரும்ப கிடைக்காது. இதையே டெபாசிட் இழப்பு என்கிறார்கள்.  

ஒருவேளை உங்கள் தொகுதியில் மொத்தம் 60,000 ஓட்டுகள் பதிவாகியிருக்கிறது என்றால், அதில் ஆறில் ஒரு பொருளான 10,000 ஓட்டுகளையாவது அந்த வேட்பாளர் வாங்கியிருக்க வேண்டும். 9,999 ஓட்டுகள் வாங்கினால் கூட டெபாசிட் பணம் கிடைக்காது.  

ஒரு வேட்பாளர் தனது டெபாசிட்டை இழந்தால், அந்த முன்பணத்தை அரசு பறிமுதல் செய்து தனது கருவூலத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளும். அந்த தொகை தேர்தல் ஆணையத்தின் செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும்.  

வேட்பாளர் 16.66% ஓட்டுகளுக்கு மேல் வாங்கினால் பணம் திரும்ப கிடைக்கும். ஒருவேளை ஓட்டு சதவீதம் குறைந்தாலும், அவர் பலமுனை போட்டியில் வெற்றிபெற்று விட்டால் பணம் கிடைத்துவிடும். இதுதவிர, மனு நிராகரிக்கப்பட்டாலோ அல்லது மனுவை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டாலோ கட்டிய பணம் முழுமையாகத் திருப்பித் தரப்படும்.

