/சென்னை மக்கள் கவனத்திற்கு... நாளை மின்சார ரயில்கள் ரத்து - முழு விவரம்!

Southern Railway, Electric Train சென்னையில் நாளை 8 மின்சார ரயில்கள் ரத்து என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது, பயணிகள் வசதிக்காக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் கூடுவாஞ்சேரி பணிமனையில் நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் இந்த வழித்தடத்தில் 8 மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
எப்போதும் கூட்டம் நிறைந்த வழித்தடமாகவும் அதிக பயணிகள் பயணிப்பதாலும், ரயில் பயணிகளின் வசதிக்காக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
சென்னை கடற்கரையிலிருந்து நாளை காலை 11.28, மதியம் 12.02, 12.30, 1.45 ஆகிய நேரங்களில் செங்கல்பட்டுக்கு புறப்படும் மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மறுபுறத்தில் செங்கல்பட்டிலிருந்து மதியம் 1.35, 2.15, 3, 4.25 மணிஆகிய நேரங்களில் கடற்கரைக்கு செல்லும் மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
பயணிகளின் வசதிக்காக கடற்கரையிலிருந்து தாம்பரத்துக்கு காலை 11.28, மதியம் 12.2, 12.30, 1.45 ஆகிய நேரங்களிலும், தாம்பரத்தில் இருந்து கடற்கரைக்கு மதியம் 2.30, 3.15, 4.00, 5.24 மணி ஆகிய நேரங்களிலும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது
எனவே சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் பயணிப்பவர்கள் இந்த மாற்றங்களை தெரிந்துகொண்டு உங்கள் பயணங்களை திட்டமிட்டு கொள்ளுங்கள்.