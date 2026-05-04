இந்த தேர்தலில் நடக்கப்போகும் மேஜிக்! யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்று!

2027 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகிறது. இந்த தேர்தலில் முதல் முறையாக சில மேஜிக் சம்பவங்கள் நடைபெற உள்ளது. அது என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இதுவரை தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் திமுக இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்ததில்லை. அந்த மேஜிக் இன்று நடைபெற வாய்ப்புள்ளது.
ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்குப் பிறகு அதிமுக தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவரது தலைமையில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்து மேஜிக்கை உருவாக்கலாம்.
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சந்தித்த முதல் தேர்தலையே வெற்றி பெற்று தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் புதிய மேஜிக்கை உருவாக்கலாம்.
கடந்த மூன்று தேர்தலாக போட்டி போட்டு வரும் நாம் தமிழர் கட்சி இந்த முறை ஒரு எம்எல்ஏ வை வெற்றி பெற்று அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை உருவாக்கலாம்.
தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின்பு யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில் மக்கள் யோசிக்காத இரண்டு கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளது.
தொங்கு சட்டசபை அமைந்தால் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காது பட்சத்தில் எந்த கட்சியும் யாருடனும் கூட்டணி வைக்க சம்மதிக்காமல் ஆளுநர் ஆட்சி வரவும் வாய்ப்புள்ளது.