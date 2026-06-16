/UPSC Mains பயிற்சி... தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - உடனே பதிவு செய்யுங்க!

UPSC Mains Coaching : ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் குடிமைப்பணி முதன்மைத் தேர்வுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட இருக்கிறது. அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசு அதுகுறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அகில இந்தியக் குடிமைப் பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையத்தில் குடிமைப் பணிகளுக்கான முதன்மைத் தேர்வுக்கான பயிற்சி வழங்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் குடிமைப்பணி முதல்நிலைத் தேர்வில் (UPSC Prelims) தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ள 225 ஆர்வலர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட இருக்கிறது. அகில இந்திய குடிமைப்பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையத்தில் நடப்பு ஜூன் மாதம் முதல் ஆகஸ்டு மாதம் வரை என மொத்தம் மூன்று மாதங்களுக்கு முதன்மைத் தேர்வுப் பயிற்சி (UPSC Mains)வழங்கப்பட உள்ளது.
இப்பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெற்ற ஆர்வலர்கள் மட்டுமின்றி, குடிமைப்பணி முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த இதர ஆர்வலர்களும் இப்பயிற்சி மையத்தில் சேர்ந்து பயிற்சி பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சி பெறக்கூடிய மூன்று மாத காலத்திற்கும் சேர்த்து ஊக்கத் தொகையாக ரூ.9 ஆயிரம் வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பப் பதிவு மற்றும் மாணவர் சேர்க்கைக்கு தேவையான ஆணவங்கள் மற்றும் விரிவான விவரங்கள் பயிற்சி மையத்தின் www.civilservicecoaching.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். மேலும், விவரங்களுக்கு 044-24621475 என்ற தொலைபேசி எண் வாயிலாகவும், 9345766957 என்ற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகவும், aicscc.gov@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் தொடர்புகொள்ளும்படி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சி மையத்தில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள் ஜூன் 17ஆம் தேதி (புதன்) காலை 6 மணி முதல் ஜூன் 18ஆம் தேதி மாலை 6 மணிவரை www.civilservicecoaching.com என்ற இணையதளத்தில் தங்களது விவரங்களை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளலாம். இடஒதுக்கீட்டின்படி தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆர்வலர்களின் விவரம் ஜூன் 18ஆம் தேதி இரவு 9 மணிக்கு இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். அடுத்து ஜூன் 20 மற்றும் ஜூன் 21 ஆகிய இரு நாட்களில் சேர்க்கை நடைபெறும். ஜூன் 22 முதல் முதன்மைத் தேர்விற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்படும்.