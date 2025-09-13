English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வாய்ப்பு! வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று திருச்சியில் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளார். இதனால் திருச்சியில் தொண்டர்கள் அதிகளவில் குவிந்துள்ளனர். 
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநாடு மதுரையில் நடைபெற்ற முடிந்துள்ள நிலையில் அடுத்ததாக விஜய் மக்களை சந்திக்க உள்ளார்.

முதற்கட்டமாக இன்று திருச்சியில் இருந்து தனது பரப்புரையை தொடங்க உள்ளார் விஜய். இதற்காக காலை விமானம் மூலம் திருச்சி வந்தடைந்தார். 

திருச்சியில் உள்ள மரக்கடை பகுதியில் காலை 10:30 மணி அளவில் விஜய் பரப்பரையை தொடங்க இருந்தார். ஆனால் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் காரணமாக 1 மணி வரை அளவிலும் விஜய்யால் மரக்கடை பகுதியை அடைய முடியவில்லை. 

7 முதல் 8 கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடப்பதற்கு விஜயின் பிரச்சார வாகனத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகி உள்ளது. 

காவல்துறை காலை 10:30 மணி முதல் 11:00 மணி வரை மட்டுமே அனுமதி கொடுத்திருந்த நிலையில் விஜய்யால் பரப்புரை நடக்கும் இடத்திற்கே செல்ல முடியவில்லை.   

இந்நிலையில் காவல்துறை அனுமதித்த நேரத்தை கடந்துள்ளதால் விஜய் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இருப்பினும் விஜய் பேசி முடித்த பின்பு தான் காவல்துறை முடிவு எடுக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

vijay TVK Trichy Police TN Govt

