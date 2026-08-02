/ஜூலையில் மின் கட்டணம் உயர்வா...? TANGEDCO போட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

ஜூலை மாதம் வழக்கத்தை விட வீடுகளின் மின் கட்டணம் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது என புகார்கள் எழுந்தன. சுமார் 3.70 லட்சம் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டதாக புகார்கள் வந்தன. இந்நிலையில், TANGEDCO முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று மூன்று மாதங்கள் நிறைவடைய இருக்கின்றன. தவெக ஆட்சியில் பெரியளவுக்கு விமர்சனங்கள் எழாத நிலையில், மின்சார விநியோகம் மட்டும் பெரிய விமர்சனத்தை சந்தித்து வருகிறது. தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பின்னர் அதிகளவில் மின்தடை நிலவியது.
மின்தடைக்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் தவெக அரசு அளித்தது. அதேநேரத்தில் தற்போது மின்சார கட்டணம் கடந்த மாதங்களை விட பல மடங்கு அதிகமாக வருவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் வந்தன. இதுவும் அரசுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. மின்தடையே இன்னும் முற்றிலும் தீராத நிலையில், மின்சாக கட்டணம் அதிகமாக வருவதும் பெரியளவில் விஸ்வரூபம் எடுத்தது.
மின் கட்டணம் கடந்த ஜூலை மாதம் அதிகமாக வந்துள்ளதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கை சமர்பிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு மின்வாரிய தலைவர் உத்தரவிடப்பட்டது.
3.70 லட்சம் குடும்பங்கள் கூடுதல் மின்கட்டணம் தொடர்பாகப் புகாரளித்திருப்பதை அரசே வேறு வழியின்றி ஒப்புக்கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றும்; இந்தக் குளறுபடிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுத் தீர்வு காணப்படும் வரை, மின்கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இனி வரும் காலங்களில், மின்சாரப் பயன்பாட்டைக் கணக்கெடுக்கும் ரீடிங் சரியான முறையில் மேற்கொள்ளப்படுவதை அரசு உறுதி செய்திட வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், TANGEDCO அதன் X பக்கத்தில் நேற்று (ஆக. 1) போட்டுள்ள பதிவில் "மின்கட்டணம் குறித்து பல தரப்பினர் சந்தேகம் எழுப்பியதை அடுத்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் நேற்று (அதாவது நேற்று முன்தினம் - ஜூலை 31) முதல் சிறப்பு மின்னளவி மறுஆய்வு செய்யும் பணியைத் தொடங்கி உள்ளது. இதுவரை 15,323 மின் இணைப்புகள் சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 100 மின் இணைப்புகளில், அதாவது 0.65% மட்டுமே, வேறுபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அந்த மின்கட்டணங்கள் திருத்தி அமைக்கப்படும். இந்தப் பணி சுமார் 3,70,000 இணைப்புகளுக்கு செய்யப்பட உள்ளது. இதனால் மின் நுகர்வோர்கள் வீண் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்" என கேட்டுக்கொண்டது.