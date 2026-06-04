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இனி மின் கட்டணத்தில் அபராதம் கிடையாது.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.!

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 04, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:35 PM IST

TN EB Bill Announcement: தமிழத்தில் மின் கட்டணம் செலுத்த தாமதமானால் அபராதம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.  அதாவது, EB Auto Pay என்ற அம்சத்தை மின்வாரியம் கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம், நுகர்வோர்கள் மின் கட்டணத்திற்கான அபராதத்தை தவிர்க்கலாம்.

 

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தமிழகத்தில் 3 கோடிக்கு அதிகமான மின் நுகர்வோர்கள் உள்ளனர். இதில் வீட்டு உபயோகம், விவசாயம், தொழிற்சாலைகள் அடங்கும். வீட்டு மின் நுகர்வோர்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறையும் மின் கட்டணத்தை செலுத்தி வருகின்றனர். ஆன்லைன் மற்றும் நேரில் மின் கட்டணத்தை மக்கள் செலுத்தி வருகின்றனர்.

 

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இரண்டு மாதங்களுக்கு மின் கட்டணம் கணக்கிட்டு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.  20 நாட்களுக்குள் மின் கட்டணத்தை செலுத்திட வேண்டும். 20 நாட்களுக்கு மின் கட்டணத்தை அபராதத்துடன் தான் செலுத்த வேண்டி இருககும். அதன் பிறகும் மின் கட்டணத்தை செலுத்த தவறினால், மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும். இதுபோன்ற பிரச்னைகள் வராமல் தடுக்க மின் வாரியம் முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. 

 

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அதாவது, EB Auto Pay என்ற முறையை மின்வாரியம் கொண்டு வந்துள்ளது. பல நேரங்களில் வேலைப்பளு, மறதி காரணமாக மக்கள் மின் கட்டண அபராதத்தை செலுத்த வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர். இதனை தடுக்கும் வகையில் தான், புதிய ஆன்லைன் கட்டண முறையை மின்வாரியம்  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

 

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மின்சார வாரியம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்த புதிய சேவைக்கு "EB Auto Pay" (தானியங்கி மின் கட்டணச் செலுத்துகை) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய அம்சம் மூலம் மின்கட்டணம் தானாகவே உங்கள் வங்கி கணக்கில் இருந்து கழிக்கப்படும்.  நுகர்வோர்கள் மின்வாரிய அதிகாரப்பூர்வ இணையளதளமான tnpdcl.org  என்ற பக்கத்தில் eb auto pay என்ற புதிய விருப்பத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

 

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இதன்பின்பு, நுகர்வோர்கள் தங்களது விவரங்களை உள்ளிட்டு, பதிவு செய்ய வேண்டும். EB Auto Pay மூலம் நுகர்வோர் ஒருமுறை தங்களது விவரங்களை வெற்றிகரமாகப் பதிவு செய்துவிட்டால், அதன் பிறகு வரும் மாதங்களில் மின் கணக்கீடு செய்யப்பட்ட 10-ஆவது நாளில், அதற்கான கட்டணத் தொகை நுகர்வோரின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து தானாகவே பிடித்தம் செய்து கொள்ளப்படும்.

 

TAGS:
TN Government
tangedco
TN EB Bill
CM Vijay
TN Electricity Bill

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