/டாஸ்மாக்கில் இனி 11 வகையான மதுபானங்கள் விற்க தடை.. என்னென்ன தெரியுமா?

Tasmac Latest News: உடல் நலனை பாதிக்கும் 11 வகையான மதுபானங்களை விற்க டாஸ்மாக்கில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. செயற்கை சுவையூட்டிகள் காரணமாக 11 வகையான மதுபானங்களை விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த மதுபானங்களுக்கு தடை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழகம் முழுவதும் 4500க்கும் மேற்பட்ட மதுபானங்கள் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. டாஸ்மாக் கடைகளில் பல்வேறு வகையான மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையில், மதுபானங்கள் தரம் குறித்து தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகிறது. இதையடுத்து, உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபானங்களின் மாதிரியை சோதனை செய்தனர்.
டாஸ்மாக் கடைகளில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதை அடுத்து, மது வகைகளில் செயற்கையான சுவையூட்டும் பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால், 11 வகையான மதுபானங்கள் தடை விதித்து அதிரடி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
'M/s Enrica Enterprises Private Limited'-ன் தயாரிப்புகளை நுகர்வோருக்கு விற்பனை செய்யக்கூடாது என்று விநியோகஸ்தர்கள்/மொத்த விற்பனையாளர்கள்/சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்குத் தகுந்த அறிவுறுத்தல்களை வழங்குமாறும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.'M/s Enrica Enterprises Private Limited'-ன் மேற்கூறிய 11 பிராண்டுகளை FL2 மற்றும் FL3 உரிமம் பெற்றவர்களுக்கு விற்பனை செய்வதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, vsop எக்ஸ்ஷ்னாவ் கோல்ட் பிராண்டி, லூயிஸ் வெர்னான்ட் XO பிளெண்டட் பிரீமியம் பிராண்டி, மெக் டோவெல்ஸ VSOP பிராண்டி, மென்ஸ் கிளப் டீலக்ஸ் பிராண்டி, ஹனி பீஃபைன் பிராண்டி, என்ரிகா vsop செலக்ட் பிராண்டி, என்ரிகா பிளாட்டினம் ரிசர்வ xo பிராண்டி, வீரியன் ஸ்பெஷல் பிராண்டி, என்ரிகா ஓல்ட் இன்டி கிளாசிக் டார்க் ரம் ஆகிய மதுபானங்களுக்கு டாஸ்மாக்கில் விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்படுகிறது.
அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை, RV கடைகளில் 'M/s Enrica Enterprises Private Limited'-ன் 11 பிராண்டுகளை விற்பனை செய்யக்கூடாது என உணவு பாதுகாப்புத்துறை திட்டவட்டமகா தெரிவித்துள்ளது.