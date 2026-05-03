வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Tasmac Holiday May 4th Latest: தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை (மே 4) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 4ஆம் தேதி தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளுக்கும் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Tasmac Holiday May 4th Latest: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது. இதில் பதிவான வாக்குகள் நாளை (மே 4) எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. எனவே, சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு நாளை டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் 4000க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் ஒருநாளைக்கு ரூ.100 கோடிக்கு மேல் மதுபானம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆண்டுதோறும் 8 நாட்கள் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில், உள்ளூர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
குடியரசு தினம், காந்தி ஜெயந்தி, திருவள்ளூர் தினம், சுதந்திர தினம், வள்ளலார் நினைவு நாள், மஹாவீர் ஜெயந்தி, உழைப்பாளர் தினம், மிலாடி நபி ஆகிய நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைளுக்கு ஆண்டுதோறும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அண்மையில் தான், மே 1ஆம் தேதி உழைப்பாளர் தினத்தை முனனிட்டு, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, நாளை (மே 4) அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் நாளை (மே 4) வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுவதையொட்டி, தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மே 1ஆம் தேதி மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகள், பார்கள், உரிமம் பெற்ற கிளப்புகள் அனைத்தும் மே 1ஆம் தேதி மூடப்பட வேண்டும் என அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டு உள்ளனர். இந்த அறிவிப்பை மீறி மது கடைகளை திறந்து வைத்து விற்பனை செய்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், தமிழகத்தில் மே 4ஆம் தேதியான நாளை அனைத்து மதுக்கடைகளும் மூடப்படும்.
தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 85 சதவீதம் வாககுகள் பதிவானது. இதில் பதிவான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதியான நாளை எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக செய்து வருகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, அதன் பிறகு மின்னணு எந்திரத்தின் வாக்குகள் எண்ணப்படும். ஒவ்வொரு சுற்று முடிவிலும் தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிடும். எந்த ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படாமல் இருக்க தான், டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை ஒருநாள் மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.
வாக்கு எண்ணும் பணிக்காக மொத்தம் 10,545 பேர் பணியில் உள்ளனர். மேலும், வாக்கு எண்ணும் செய்லமுறையை உறுதிசெய்ய 4,624 நுண் பார்வையாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். வாக்கு எண்ணிக்கையொட்டி, ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் முடிவுகளுக்கான ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.