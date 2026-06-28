/ஜூன் 30இல் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்... மதுரை ஆட்சியர் போட்ட உத்தரவு

Madurai Latest News : மதுரை மாவட்டத்தில் மேலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இயங்கி வரும் டாஸ்மாக் கடைகள் வரும் ஜூன் 30ஆம் தேதி அன்று மூடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் நிசாந்த் கிருஷ்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதுகுறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கு காணலாம்.
மதுரை மேலூர் அருகே உள்ள மேலவளவு கிராமத்தில் கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30ஆம் தேதி அன்று மேலவளவு ஊராட்சித் தலைவராக இருந்த முருகேசன் மற்றும் பட்டியலின மக்கள் 6 பேர் என மொத்தம் 7 பேர் கொல்லப்பட்டனர். பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட்டதற்காக ஆதிக்க சாதியினர் இந்த கொடூரத்தை நிகழ்த்தினர்.
மதுரை மேலவளவு படுகொலை என்பது இன்றளவும் நினைவுக்கூறப்படும் சம்பவங்களில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 30ஆம் தேதி இந்த படுகொலையில் உயிர்நீத்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்த பல கட்சிகளின் தலைவர்கள் உள்பட பொதுமக்களும் அதிகளவில் மேலவளவு போராளிகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவார்.
அந்த வகையில், வரும் ஜூன் 30ஆம் தேதி (செவ்வாய்) மேலவளவு படுகொலையில் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவுநாளை ஒட்டி, மேலூர் அருகே உள்ள மேலவளவில் உள்ள 'விடுதலைக்களம்' ஈகியர்களின் நினைவிடத்திற்கு நூற்றுக்கணக்கானோர் அஞ்சலி செலுத்த வருவார்கள்.
எனவே, சட்டம் ஒழுங்கை சீராக வைத்திருக்க மேலூர் மற்றும் அதனை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் இயங்கும் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இந்நிலையில் வரும் ஜூன் 30ஆம் தேதி (செவ்வாய்) அன்று மேலவளவு படுகொலையில் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவுநாளை ஒட்டி, மேலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிசாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவிட்டுள்ளார். எனவே, ஜூன் 30ஆம் தேதி அன்று 24 டாஸ்மாக் கடைகள் இயங்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.