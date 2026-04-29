டாஸ்மாக் கடைகள் 2 நாட்கள் இயங்காது.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Tasmac Holiday Latest: தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்கள் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 1ஆம் தேதி மே தினத்தை முன்னிட்டும், மே 4ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவகள் வெளியாகுவதை முன்னிட்டு, இரண்டு நாட்கள் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மட்டுமில்லாமல் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கு மே 1, மே 4ஆம் தேதி டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Tasmac Holiday Latest: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் முடிந்தது. இதில் பதிவான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்படுகிறது. அப்போது, அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க, டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு அன்றைய தினம் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து, மே 1ஆம் தேதி உழைப்பாளர் தினத்தை முன்னிட்டு, அன்றைய தினம் ஆண்டுதோறும் விடுமுறை அழைக்கப்படுகிறது.
தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 4000க்கு மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. தினமும் சுமார் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் விற்பனையாகிறது. குறிப்பாக, தீபாவளி, பொங்கல், புத்தாண்டு போன்ற பண்டிகை நாட்களில் பல நூறு கோடிக்கு மது விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்த மதுபான கடைகளை அரசு நடத்தி வருகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு ஆண்டுதோறும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 8 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. 8 நாட்கள் மட்டுமில்லாமல் சில உள்ளூர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் விடுமுறையும் அறிவிக்கப்படும்.
அதன்படி, ஜனவரி 26ஆம் தேதி குடியரசு தினம், அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி, ஜனவரி 15ஆம் தேதி திருவள்ளூர் தினம், ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தினம், வள்ளலார் நினைவு நாள், மார்ச் 31ஆம் தேதி மஹாவீர் ஜெயந்தி, மே 1ஆம் தேதி உழைப்பாளர் தினம், ஆகஸ்ட 25ஆம் தேதி மிலாடி நபி ஆகிய நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு ஆண்டுதோறும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதோடு, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் நாட்கள், கோவில் பண்டிகை, உள்ளூர் விடுமுறையின்போது டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், மே 1ஆம் தேதி உழைப்பாளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் அறிவிப்பை வெளியிட்டு வருகிறது.
மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகள், பார்கள், உரிமம் கொண்ட கிளப்புகள் மே 1ஆம் தேதி மூடப்பட வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பை மீறி மது கடைகள் திறந்து வைத்து விற்பனை செய்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் மே 4ஆம் தேதியும் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இதனால், அன்றைய தினமும் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன. தொடர்ந்து, மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்தப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மே 4ஆம் தேதி காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும்.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழகம் முழுவதும் மே 4ஆம் தேதி டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையை கருத்தில் கொண்டு, மே 4ஆம் தோதி டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் மது விற்பனை செய்யவோ, மது கடைகளை திறக்கவோ முழுமையாக அனுமதிக்கப்படாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.