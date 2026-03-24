டாஸ்மாக்கில் திடீர் கட்டுப்பாடு.. இனி ஒருவருக்கு இவ்வளவு தான் லிமிட்.. அதிரடி அறிவிப்பு

TASMAC Sales Restrictions: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளும் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில்,  மது விற்பனைக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

TASMAC Sales Restrictions: அதன்படி, டாஸ்மாக் கடைகளில் ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு 12 பீர் பாட்டில்கள் மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும் என அனைத்து மாவட்டத்தில் உள்ள விற்பனையாளர்களுக்கு மேலாளர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்னும் 29 நாட்களில் நடைபெற உள்ளது. மார்ச் 15ஆம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் தேதியை அறிவித்தது. அன்றில் இருந்து தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை அமலுக்கு வந்துள்ளன.  இதனை அடுத்து, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர பரிசோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.   

பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு, பணம் போன்றவற்றை பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.  இந்த நிலையில், தற்போது டாஸ்மாக் விற்பனைக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக டாஸ்மாக் நிறுவனம் தங்களது ஊழியர்களுக்கு சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.   

அதன்படி, தேர்தல் முடியும் எவ்வளவு அளவுக்கு மது விற்பனை செய்யப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, டாஸ்மாக்கில் ஒரு நபருக்கு 4.5 லிட்டர் வரை மதுபான விற்பனை செய்யப்பட  வேண்டும். மேலும், 7.8 லிட்டர் பீர் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அதிகபட்சமாக 9 லிட்டர்  ஓயின் விற்பனை செய்யப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு மதுபானம் அல்லது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மதுபானத்தை 750 மில்லி லிட்டர்  ஆறு பாட்டில்களாகவோ, 375 மில்லி லிட்டர் 12 அரை பாட்டில்களாகவோ,  180 மில்லி லிட்டர் 24 கால் பாட்டில்களாகவோ ஒரு நபருக்கு  ஒருநாளில் வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

அதேபோல, ஒரு நபருக்கு 12 பீர் பாட்டில்கள் (650 மில்லி லிட்டர்)  மட்டும் விற்பனை செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 25 குவாட்டர், 12 ஆஃப், 6 புல் பாட்டில்கள் ஒருவருக்கு வழங்கி, விற்பனை செய்து பில் வழங்க வேண்டும் என்றும் 12 பீர் பாட்டில் தனி நபருக்கு வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.    

 இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும என்று அனைத்து மேற்பார்வையாளர்களுக்கும் விற்பனையாளர்களுக்கு  மாவட்ட மேலாளர்கள் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர்.  அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் டாஸ்மாக்கில் மொத்தமாக மதுகளை வாங்கி வாக்காளர்களுக்கு விநியோகம் செய்வதை தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த நடவடிக்கையால் மது பிரியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இந்த விதிமுறைகளை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

சூரியன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் மாதத்தில் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?