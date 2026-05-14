/Tasmac: டாஸ்மாக்கில் வந்த அதிரடி மாற்றம்.. முதல்வர் விஜய் முக்கிய அறிவிப்பு!

Tasmac Rules Update: டாஸ்மாக்கில் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். முதல்வர் விஜய் டாஸ்மாக் தொடர்பாக அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். இந்த நிலையில், தற்போது இந்த அநிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் 4000க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் இயக்கி வருகிறது. டாஸ்மாக் கடைகளை படிப்படியாக குறைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றதும் அதிரடி நடவடிக்கைகளை விஜய் செய்து வருகிறார். குறிப்பாக, தமிழகத்தில் கல்வி நிறுவனங்கள், கோயில்களுக்கு 500 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என விஜய் உத்தரவிட்டார். இதனை அடுத்து, பல்வேறு டாஸ்மாக் கடைகளும் அகற்றப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, கூடுதல் விலைக்கு மதுபானம் விற்றால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம், மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகளில் நிர்ணயித்த விலையைவிட கூடுதல் விலை வைத்து விற்பனை செய்வததாக புகார்கள் தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்த வண்ணம் உள்ளன.
கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யும் பணியாளர்கள் மீது உரிய ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். எனவே, கூடுதல் விலைவைத்து விற்பனை செய்யப்படுகின்ற அனைத்து கடைப்பணியாளர்கள் மீது மிக கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனவும் இதை தடுக்க தவறும் மாவட்ட மேலாளர்கள் மீதும் உரிய ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென எச்சரிக்கப்படுகிறது.
அதன் அடிப்படையில் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானம் விற்கும் நேர்வுகளில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிவுரைகளை அனைத்து முதுநிலை மண்டல மேலாளர்களும், மாவட்ட மேலாளர்களும், சிறப்பு பறக்கும் படை அலுவலர்களும் தவறாது கடைப்பிடிக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
அனைத்து மண்டலத்திலுள்ள (Flying Squad Deputy Collectors) பறக்கும் படை துணை ஆட்சியர்கள் தத்தம் மண்டலத்தில் தெரிய வரும் புகார்கள் குறித்தான மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளை ஆய்வு செய்து, தவறு செய்யும் கடைப்பணியாளர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள டாஸ்மாக் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையில், 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மது விற்பனை செய்யக் கூடாது எனவும் டாஸ்மாக் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.