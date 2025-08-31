நாளை முதல் உயர்கிறது டீ, காபி விலை! இனி ஒரு டீ எவ்வளவு தெரியுமா?

அன்றாட வாழ்வில் பலரும் விரும்பி குடிக்கும் டீ மற்றும் காபியின் விலை உயர்வு நாளை அமலுக்கு வருகிறது. எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மக்கள் ஏற்கனவே காய்கறிகள், சமையல் சிலிண்டர், பெட்ரோல் என அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், சென்னை மக்களுக்கு மற்றுமொரு அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னையில் நாளை செப்டம்பர் 1 முதல் டீ மற்றும் காபியின் விலை உயர்த்தப்படுவதாக டீக்கடை வியாபாரிகள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, ஒரு கிளாஸ் டீயின் விலை ரூ.12-ல் இருந்து ரூ.15 ஆக உயர்த்தப்படுகிறது. மேலும் ஒரு கிளாஸ் காபியின் விலை ரூ.15-ல் இருந்து ரூ.20 ஆக உயர்த்தப்படுகிறது.
இந்த புதிய விலைப்பட்டியல் உடனடியாக நாளை முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும், இது தொடர்பான அறிவிப்புகள் சென்னையின் பல்வேறு டீக்கடைகளில் ஒட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பால், டீ தூள், காபி தூள் ஆகியவற்றின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாலும், போக்குவரத்து செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதாலும் இந்த விலை உயர்வை மேற்கொள்வதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று டீக்கடை வியாபாரிகள் சங்கம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சென்னையில் டீ மற்றும் காபியின் விலை தற்போது உயர்த்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.