பாகிஸ்தானை முறியடித்து... இந்திய அணி புதிய சாதனை - அடேங்கப்பா...!

Team India: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 2வது போட்டியில் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, பாகிஸ்தான் அணியின் சாதனையை முறியடித்து இந்திய அணி புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது.
1 /8

நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி தற்போது சொந்த மண்ணில் நடைபெற இருக்கும் டி20 உலகக் கோப்பைக்கு சிறப்பாக தயாராகி வருகிறது. வரும் பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியாவிலும், இலங்கையிலும் நடைபெற இருக்கிறது. 

2 /8

தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை டி20 உலகக் கோப்பையை எந்த அணியும் வென்றதில்லை என்பதால் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி அந்த சாதனையை படைக்க முனைப்பு காட்டி வருகிறது. 2024 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பின் இந்திய அணி ஒரு டி20ஐ தொடரை கூட இழக்கவில்லை. 

3 /8

இத்தொடருக்கும் முன் இந்திய அணி, நியூசிலாந்துக்கு எதிராக தற்போது  டி20ஐ தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. 

4 /8

நாக்பூரில் நடந்த முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 48 ரன்கள்  வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்திய அணி 239 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்த நிலையில், நியூசிலாந்து அணி 190 ரன்களை மட்டுமே அடித்தது. அபிஷேக் சர்மா அன்றைய போட்டியில் 84 ரன்களை அடித்து ஆட்டநாயகன் விருதை தட்டிச் சென்றார். 

5 /8

நேற்று ராய்ப்பூரில் நடந்த 2வது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 208 ரன்களை அடித்தது. சேஸிங் செய்த இந்திய அணி 28 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் போட்டியில் வெறறி பெற்றது. இஷான் கிஷன் 76 ரன்களை அடித்து ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.  

6 /8

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இந்திய அணியின் வெற்றியால் இந்த டி20ஐ தொடரில் மட்டும் முன்னிலை மட்டும் பெறவில்லை, சர்வதேச அளவில் சாதனையையும் படைத்திருக்கிறது. குறிப்பாக, பாகிஸ்தானை முறியடித்து இந்திய அணி இந்த சாதனையை புரிந்திருக்கிறது.

7 /8

டி20ஐ போட்டிகளில் 200 ரன்களுக்கு மேலான இலக்கை அதிக பந்துகள் மிச்சம் வைத்து வென்ற அணி என்ற பெருமையை இந்தியா படைத்துள்ளது. இந்தியா 28 பந்துகள் மிச்சம் வைத்திருந்தது. இதற்கு முன் பாகிஸ்தான் 24 பந்துகளை மிச்சம் வைத்துதான் 200 ரன்களை டி20ஐ போட்டியில் சேஸ் செய்திருந்தது. அதுவும் 2025இல் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் இதை செய்திருந்தது.   

8 /8

2025ஆம் ஆண்டில் மேற்கு இந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டி20ஐ போட்டியில் 23 பந்துகளில் மிச்சம் வைத்து 215 ரன்களை அடித்து ஆஸ்திரேலிய அணி இந்த சாதனை பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. 

Ind vs NZ IND vs NZ T20I Team India ICC T20 World Cup 2026 Team Pakistan

