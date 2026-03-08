இந்திய அணி பைனலில் வெற்றிபெற... இந்த 3 பெரிய தவறுகளை செய்யவே கூடாது!

IND vs NZ Final 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி இந்த 3 தவறுகளை செய்யாவிட்டால் நிச்சயம் கோப்பையை வெல்லும்.
இந்திய அணி நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே தோற்றுள்ளது. அதுவும் இறுதிப்போட்டி நடைபெற இருக்கும், நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் தோற்றது. நியூசிலாந்து அணியும் இதே மைதானத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் தோற்றது, மேலும் இலங்கை மண்ணில் இங்கிலாந்து அணியிடமும் தோல்வியடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிபோட்டியில் இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் இன்று அகமதாபாத் நகரில் மோதுகின்றன.
நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, இதுவரை இரண்டு முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. நியூசிலாந்து அணி இதுவரை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதில்லை. இன்றைய போட்டியின் இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பை இங்கு காணலாம்.
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, சிவம் தூபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
நியூசிலாந்து அணி: பின் ஆலன், டிம் சைபர்ட், ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), கோல் மெக்கோன்சி, மேட் ஹென்றி, லாக்கி பெர்குசன்.
அந்த வகையில், இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணி இந்த மூன்று தவறுகளை செய்தால், நிச்சயம் பெரும் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும். அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.
சுழற்பந்துவீச்சு பலவீனம்: நியூசிலாந்து அணி சிறப்பான ஸ்பின்னர்களை வைத்துள்ளது. சான்ட்னர், கோல் மெக்கோன்சி, ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் இருக்கிறார்கள். ஒருவேளை ஆடுகளம் சுழற்பந்துவீச்சுக்கு சாதகமாக இருந்தால் இஷ் சோதி கூட விளையாடலாம். கடந்த போட்டியில் அடில் ரஷீத்தை துவைத்து எடுக்க சிவம் தூபே முன்னரே களமிறக்கப்பட்ட நிலையில், இன்றும் சுழற்பந்துவீச்சை வெளுத்தெடுக்க இந்திய அணி முயற்சிக்க வேண்டும். சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள் அட்டாக் செய்யாவிட்டால் இந்திய பேட்டர்களுக்கு நெருக்கடி அதிகரிக்கும்.
பேட்டிங் ஆர்டரை குழப்பக்கூடாது: இந்திய அணி நடப்பு தொடரில் தொடர்ச்சியாக பிளேயிங் லெவனையும், பேட்டிங் ஆர்டரையும் மாற்றிக் கொண்டே வந்திருக்கிறது. இருப்பினும் தற்போது சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் என டாப் ஆர்டர் நன்றாக செட்டாகிவிட்டது. மிடில் ஆர்டர் மட்டுமே ஒரே மாதிரி இல்லாமல் சூழலுக்கு ஏற்ப வீரர்கள் வருகிறார்கள். இருப்பினும், 2021 டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதியில் ஓபனரான ரோஹித் சர்மாவை, நம்பர் 3இல் மாற்றி இந்திய அணி பெரிய தவறை செய்தது. இதனால், இந்திய அணி 110/7 என்ற நிலையை ஒரு கட்டத்தில் எட்டியது. எனவே இன்றும் அதேபோல் அதிரடி மாற்றங்களை செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
சூழலை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்: இன்று போட்டி நடைபெறும் அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில்தான் 2023 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியும் நடைபெற்றது, இந்திய அணி படுதோல்வி அடைந்தது. அதற்கு முக்கிய காரணம், ஆடுகளத்தையும், சூழலையும் இந்திய அணி கணிக்கவில்லை என்பதுதான். இங்கு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இந்தியாவும் தோற்றுள்ளது, நியூசிலாந்தும் தோற்றுள்ளது. ஆனால், அதேநேரத்தில் வியூகங்களை வகுப்பதிலும், சூழலை புரிந்துகொள்வதிலும் இந்தியாவை விட நியூசிலாந்து எப்போதும் ஒரு படி மேலேயே இருந்திருக்கிறது. எனவே, அதீத நம்பிக்கையில் இந்திய அணி இருக்கக் கூடாது. நியூசிலாந்து அணி வீரர்களுக்கு எதிராக தனித்தனி பிளானை வைத்திருக்க வேண்டும். சூழலை புரிந்துகொண்டு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.