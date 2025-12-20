English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

Team India Playing XI Prediction: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும் என்பதை அறிய இதை காணலாம்.
1 /8

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8ஆம் தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் மொத்தம் 8 மைதானங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. 

2 /8

இதில் இந்திய அணி ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த பிரிவில் பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து, நமீபியா உள்ளிட்ட அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒருவேளை இந்தியா சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்பட்சத்தில், ஒரு போட்டியை இந்திய அணி சென்னையில் விளையாடும்.

3 /8

இன்னும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடங்க 50 நாள்களுக்கும் குறைவான தினங்களே இருக்கும் வேளையில், சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான 15 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய அணி இன்று பிசிசிஐயால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

4 /8

யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில், இஷான் கிஷன் மற்றும் ரிங்கு சிங் ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டனர். சுப்மான் கில், ஜித்தேஷ் சர்மாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

5 /8

இந்திய அணியின் பேட்டிங் ஆர்டரை பொருத்தவரை, சஞ்சு சாம்சன் - அபிஷேக் சர்மா ஓபனிங் வருவார்கள். அடுத்து சூர்யகுமார் யாதவ் - திலக் வர்மா ஆகியோர் களமிறங்குவார்கள். அதன்பின், ஹர்திக் பாண்டியா - அக்சர் பட்டேல் - சிவம் தூபே - ரிங்கு சிங் ஆகியோர் இருப்பார்கள். 

6 /8

பந்துவீச்சை பொருத்தவரை வருண் சக்ரவர்த்தி - ஜஸ்பிரித் பும்ரா - அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோருக்கு முதன்மையான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இவர்களை தவிர்த்து அக்சர் பட்டேல் பவர்பிளேவிலும், மிடில் ஓவர்களிலும் கைக்கொடுப்பார். ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் தூபே உள்ளிட்டோரும் வேகப்பந்துவீச்சில் கைக்கொடுப்பார்கள். திலக் வர்மா, அபிஷேக் சர்மா கூட ஓரிரு ஓவர்கள் வீசும் திறன்கொண்டவர்கள்.

7 /8

சஞ்சு சாம்சனுக்கு பேக்-அப்பாக இஷான் கிஷன், ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கு பேக்-அப்பாக வாஷிங்டன் சுந்தர், வேகப்பந்துவீச்சாளருக்கு பேக்-அப்பாக ஹர்ஷித் ராணா, சுழற்பந்துவீச்சு பேக்-அப்பாக குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் இருக்கின்றனர். அந்த வகையில், வரும் 2026 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றி, சாம்பியன்ஷிப்பை தக்கவைக்க சிறந்த பிளேயிங் லெவன் என்ன என்பதை அடுத்து காணலாம். 

8 /8

இந்திய அணி பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல் (துணை கேப்டன்), சிவம் தூபே, ரிங்கு சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.

