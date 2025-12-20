டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

Team India Playing XI Prediction: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும் என்பதை அறிய இதை காணலாம்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8ஆம் தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் மொத்தம் 8 மைதானங்களில் நடைபெற இருக்கிறது.
இதில் இந்திய அணி ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த பிரிவில் பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து, நமீபியா உள்ளிட்ட அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒருவேளை இந்தியா சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்பட்சத்தில், ஒரு போட்டியை இந்திய அணி சென்னையில் விளையாடும்.
இன்னும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடங்க 50 நாள்களுக்கும் குறைவான தினங்களே இருக்கும் வேளையில், சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான 15 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய அணி இன்று பிசிசிஐயால் அறிவிக்கப்பட்டது.
யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில், இஷான் கிஷன் மற்றும் ரிங்கு சிங் ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டனர். சுப்மான் கில், ஜித்தேஷ் சர்மாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
இந்திய அணியின் பேட்டிங் ஆர்டரை பொருத்தவரை, சஞ்சு சாம்சன் - அபிஷேக் சர்மா ஓபனிங் வருவார்கள். அடுத்து சூர்யகுமார் யாதவ் - திலக் வர்மா ஆகியோர் களமிறங்குவார்கள். அதன்பின், ஹர்திக் பாண்டியா - அக்சர் பட்டேல் - சிவம் தூபே - ரிங்கு சிங் ஆகியோர் இருப்பார்கள்.
பந்துவீச்சை பொருத்தவரை வருண் சக்ரவர்த்தி - ஜஸ்பிரித் பும்ரா - அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோருக்கு முதன்மையான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இவர்களை தவிர்த்து அக்சர் பட்டேல் பவர்பிளேவிலும், மிடில் ஓவர்களிலும் கைக்கொடுப்பார். ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் தூபே உள்ளிட்டோரும் வேகப்பந்துவீச்சில் கைக்கொடுப்பார்கள். திலக் வர்மா, அபிஷேக் சர்மா கூட ஓரிரு ஓவர்கள் வீசும் திறன்கொண்டவர்கள்.
சஞ்சு சாம்சனுக்கு பேக்-அப்பாக இஷான் கிஷன், ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கு பேக்-அப்பாக வாஷிங்டன் சுந்தர், வேகப்பந்துவீச்சாளருக்கு பேக்-அப்பாக ஹர்ஷித் ராணா, சுழற்பந்துவீச்சு பேக்-அப்பாக குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் இருக்கின்றனர். அந்த வகையில், வரும் 2026 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றி, சாம்பியன்ஷிப்பை தக்கவைக்க சிறந்த பிளேயிங் லெவன் என்ன என்பதை அடுத்து காணலாம்.
இந்திய அணி பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல் (துணை கேப்டன்), சிவம் தூபே, ரிங்கு சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.