ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம்... இந்திய அணி குறிவைக்கும் 3 பௌலர்கள் - CSK வீரரும் இருக்காரு!

Harshit Rana Replacement: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் இந்திய அணியின் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம் அடைந்துள்ளார். ஒருவேளை ராணா தொடரில் இருந்து விலகினால், அவருக்கு மாற்றாக இந்திய அணி யார் யாரை தேர்வு செய்யும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ICC T20 World Cup 2026: ஹர்ஷித் ராணா (Harshit Rana) ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகிவிட்டால் இந்திய அணிக்கு வேகப்பந்துவீச்சு பேக்-அப் தேவை. ஹர்திக் பாண்டியா, தூபே ஆகியோரால் முழுமையாக 4 ஓவர்கள் வீச இயலாது. வீசினால் அதிக ரன்களுக்கு போகவும் வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், பிரீமியம் வேகப்பந்துவீச்சாளர்தான் இந்திய அணிக்கு தேவை.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் நாளை மறுதினம் (பிப். 7) தொடங்கி, வரும் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் இத்தொடர் நடைபெறுகிறது.
4 பிரிவுகள், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 5 அணிகள் என மொத்தம் 20 அணிகள் இத்தொடரின் குரூப் சுற்றில் விளையாட உள்ளன. இந்திய அணி ஏ பிரிவில் பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து, அமெரிக்கா, நமீபியா உள்ளிட்ட அணிகளுடன் இடம்பெற்றுள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன் நேற்று (பிப். 4) நவி மும்பையில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக பயிற்சி போட்டியில் விளையாடி, 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம் ஏற்பட்டது.
ஒரு ஓவரை மட்டும் நேற்று வீசி 16 ரன்களை கொடுத்த ஹர்ஷித் ராணா, காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக களத்தில் இருந்து வெளியேறினார். ஹர்ஷித் ராணாவின் காயம் குறித்து பிசிசிஐ இதுவரை எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. பிப். 7ஆம் தேதி இந்திய அணி அமெரிக்காவை சந்திக்கிறது. ஏற்கெனவே வாஷிங்டன் சுந்தர் காயத்தில் இருந்து இன்னும் மீளவில்லை.
இந்தச் சூழலில், ஹர்ஷித் ராணாவால் காயத்தில் இருந்து விரைவாக மீள இயலாவிட்டால் இந்திய அணி அவருக்கு மாற்று வீரரை அறிவிக்கும். அந்த வகையில், அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருக்கு பேக்-அப்பாக ஒரு வேகப்பந்துவீச்சாளரையே பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு தேர்ந்தெடுக்கும். அந்த வகையில், இந்த 3 பௌலர்களில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
முகமது சிராஜ்: இவர் டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ-இல் இந்திய அணியின் சிறந்த வேகப்பந்துவீச்சாளராக திகழ்கிறார். ஆனால், டி20ஐ-இல் ஓரங்கட்டப்பட்டார். பும்ராவுக்கு முக்கியமற்ற போட்டிகளில் ஓய்வளிக்க வேண்டும் என்பதால் புதிய பந்தில் பந்துவீசக்கூடிய இவரை இந்திய அணி தேர்ந்தெடுக்கலாம். டெத்திலும் இவரால் பந்துவீச இயலும்.
பிரசித் கிருஷ்ணா: 2025 ஐபிஎல் சீசனில் அதிக விக்கெட்டை வென்றவர் பிரசித் கிருஷ்ணா. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி பிளே ஆப் சென்றதற்கு இவரின் பந்துவீச்சும் ஒரு காரணமாகும். எனவே இவரை இந்திய அணி பேக்-அப்பாக எடுக்கலாம்.
கலீல் அகமது: இவர் இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆவார். இவரால் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு சில முக்கியமற்ற போட்டிகளில் ஓய்வு கிடைக்கும். டி20 உலகக் கோப்பையின் பயிற்சி போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி சார்பில் விளையாடிய கலீல் அகமது அமெரிக்காவுக்கு எதிராக மொத்தம் 3 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். இவர் கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியின் ரிசர்வ் வீரராகவும் இருந்தார். இவர் 2025 ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணிக்காக 14 இன்னிங்ஸில் 15 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார்.