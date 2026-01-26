டி20ஐ: இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான 4 இந்தியர்கள்...

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Team India: இதுவரை டி20ஐ போட்டிகளில் இந்திய அணி தரப்பில் இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே துரதிருஷ்டவசமாக ஆட்டமிழந்த நான்கு வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
1 /7

இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 3வது டி20ஐ போட்டி நேற்று கௌகாத்தியில் நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி 154 ரன்கள் இலக்கை வெறும் 10 ஓவர்களில் அடித்தது. 

2 /7

அபிஷேக் சர்மா 20 பந்துகளில் 7 பவுண்டரி, 5 சிக்ஸர் என 68 ரன்களையும்; சூர்யகுமார் யாதவ் 26 பந்துகளில் 6 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர் என 57 ரன்களையும் அடித்தனர். இஷான் கிஷன் 13 பந்துகளில் 3 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் உள்பட 28 ரன்களையும் அடித்தனர். 

3 /7

ஆனால், வேகப்பந்துவீச்சில் 4 ஓவர்களுக்கு 18 ரன்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றிய பும்ரா ஆட்டநாயகனாக தேர்வானார். இப்போட்டியின் 2வது இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டானார் சஞ்சு சாம்சன். டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நெருங்கி வரும் வேளையில், சஞ்சு சாம்சனின் பார்ம் மிக சுமாராக இருப்பது கவலையளிக்கிறது.

4 /7

இந்நிலையில், சஞ்சு சாம்சனை போல் டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான மூன்று இந்திய வீரர்களை இங்கு காணலாம். 

5 /7

ரோஹித் சர்மா: 2022ஆம் ஆண்டில் பாசெட்டெர் நகரில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே ரோஹித் சர்மா டக்அவுட்டானார்.   

6 /7

பிருத்வி ஷா: 2021ஆம் ஆண்டில் கொழும்புவில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20ஐ போட்டியில் பிருத்வி ஷா முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டானார்.   

7 /7

கேஎல் ராகுல்: 2016ஆம் ஆண்டில் ஹராரே நகரில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20ஐ போட்டியில் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டானார்.   

