டி20ஐ: இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான 4 இந்தியர்கள்...

Team India: இதுவரை டி20ஐ போட்டிகளில் இந்திய அணி தரப்பில் இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே துரதிருஷ்டவசமாக ஆட்டமிழந்த நான்கு வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 3வது டி20ஐ போட்டி நேற்று கௌகாத்தியில் நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி 154 ரன்கள் இலக்கை வெறும் 10 ஓவர்களில் அடித்தது.
அபிஷேக் சர்மா 20 பந்துகளில் 7 பவுண்டரி, 5 சிக்ஸர் என 68 ரன்களையும்; சூர்யகுமார் யாதவ் 26 பந்துகளில் 6 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர் என 57 ரன்களையும் அடித்தனர். இஷான் கிஷன் 13 பந்துகளில் 3 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் உள்பட 28 ரன்களையும் அடித்தனர்.
ஆனால், வேகப்பந்துவீச்சில் 4 ஓவர்களுக்கு 18 ரன்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றிய பும்ரா ஆட்டநாயகனாக தேர்வானார். இப்போட்டியின் 2வது இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டானார் சஞ்சு சாம்சன். டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நெருங்கி வரும் வேளையில், சஞ்சு சாம்சனின் பார்ம் மிக சுமாராக இருப்பது கவலையளிக்கிறது.
இந்நிலையில், சஞ்சு சாம்சனை போல் டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான மூன்று இந்திய வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
ரோஹித் சர்மா: 2022ஆம் ஆண்டில் பாசெட்டெர் நகரில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே ரோஹித் சர்மா டக்அவுட்டானார்.
பிருத்வி ஷா: 2021ஆம் ஆண்டில் கொழும்புவில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20ஐ போட்டியில் பிருத்வி ஷா முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டானார்.
கேஎல் ராகுல்: 2016ஆம் ஆண்டில் ஹராரே நகரில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20ஐ போட்டியில் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டானார்.