இந்திய அணியில் இந்த 3 வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!

Team India: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த மூன்று பேரும் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட வாய்ப்பில்லை.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8ஆம் தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் உள்ள 7 நகரங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் விளையாட உள்ளன. மொத்தம் 4 பிரிவுகள் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றன. இந்திய அணி இடம்பெற்றுள்ள ஏ பிரிவில் பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து, அமெரிக்கா, நமீபியா உள்ளிட்ட அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள 4 அணிகளுடன் மோதும். குரூப் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். 8 அணிகளும் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உள்ள அணிகள் மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதின.
அதன்பின், சூப்பர் 8 சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த அணிகள் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். அதில் இருந்து இறுதிப்போட்டிக்கு இரண்டு அணிகள் தகுதிபெறுவார்கள். இறுதிப்போட்டி அகமதாபாத் நகரில் நடைபெறும். ஒருவேளை பாகிஸ்தான் வந்தால் மட்டுமே இறுதிப்போட்டி கொழும்புவுக்கு மாற்றப்படும்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்கான 15 வீரர்கள் இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் ஷர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், அக்சர் பட்டேல் (துணை கேப்டன்), ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா
மொத்தம் 15 வீரர்கள் இருக்கும் முதன்மையான 11 வீரர்கள் அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடுவார்கள். இதனால் மூன்று வீரர்கள் மட்டும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள் எனலாம். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
இஷான் கிஷன்: சஞ்சு சாம்சனுக்கு பேக்-அப் வீரரான இவர் நிச்சயம் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடும் வாய்ப்பில்லை. காரணம், சஞ்சு சாம்சன் தொடர்ச்சியாக ரன்களை குவித்து வந்தார். தற்போதுதான் மீண்டும் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. எனவே, நியூசிலாந்து தொடரில் இருந்து டி20 உலகக் கோப்பை வரை சஞ்சு சாம்சன் ஓபனிங்கில் தொடர்வார். இதனால், இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது.
வாஷிங்டன் சுந்தர்: அக்சர் பட்டேல் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஷிவம் தூபே, ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் பேட்டிங்கிற்காக நிச்சயம் அணியில் நீடிப்பார்கள். இதனால், வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது. ஒருவேளை அக்சர் பட்டேல் துணை கேப்டனாக இல்லாமல் இருந்தால் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கலாம்.
ஹர்ஷித் ராணா: ஒருவேளை பும்ரா அல்லது அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோருக்கு ஓய்வு தேவைப்பட்டாலோ அல்லது சுழற்பந்துவீச்சுக்கு கூடுதல் சாதகமோ குல்தீப் யாதவை விளையாட வைக்கலாம். சிவம் தூபே, ஹர்திக் பாண்டியா உள்பட மொத்தம் 3 வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் இருப்பார்கள். எனவே, ஹர்ஷித் ராணா தேவையில்லை. ரிங்கு சிங் நம்பர் 8இல் விளையாடுவார்.