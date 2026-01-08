விலகும் திலக் வர்மா... இந்திய அணியில் இந்த 3 பேரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு - சரியான மாற்று யார்?

Replacement For Tilak Varma: திலக் வர்மாவுக்கு ஆப்ரேஷன் செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்திய அணியில் இந்த 3 பேரில் ஒருவரை மாற்று வீரராக பிசிசிஐ சேர்க்க வாய்ப்புள்ளது. அந்த மூன்று வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Team India: நியூசிலாந்து டி20ஐ தொடருக்கும், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கும் 15 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவும், துணை கேப்டனாக அக்சர் பட்டேலும் செயல்படுகின்றனர். இந்தச் சூழலில், திலக் வர்மா காயம் காரணமாக இந்திய அணியில் இருந்து விலகுவதால் அவருக்கு மாற்று வீரரை அறிவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு உள்ளது. அந்த வகையில், இந்த மூன்று வீரர்கள் பிசிசிஐயின் கவனத்தில் இருப்பார்கள் எனலாம்.
விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதற்கு ராஜ்கோட்டில் முகாமிட்டிருந்த திலக் வர்மாவுக்கு நேற்று (ஜன. 7) காலை உணவு சாப்பிட்ட பின்னர் கடுமையான வயிற்று வலி ஏற்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, முதலுதவிக்கு பின் பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட திலக் வர்மாவுக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில் அவருக்கு விரை முறுக்கு பிரச்னை இருப்பது தெரியவந்தது.
விரை முறுக்கு பிரச்னைக்காக அவருக்கு உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டது. இதனால் அவர் 3-4 வாரங்கள் வரை ஓய்வில் இருப்பார் என தெரிகிறது.
இதனால் திலக் வர்மா வரும் ஜன.21ஆம் தேதி தொடங்கும் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரில் இருந்து விலகுவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், அவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகுவதற்கும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டது. திலக் வர்மாவுக்கு ஆப்ரேஷன் நடைபெற்றுள்ள சூழலில், அவருக்கான மாற்று வீரரை பிசிசிஐ விரைவில் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், இந்த மூன்று வீரர்களில் ஒருவரை பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு மாற்று வீரராக தேர்வு செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சுப்மான் கில்: கடந்த தென்னாப்பிரிக்கா டி20ஐ தொடரில் துணை கேப்டனாக இருந்த சுப்மான் கில், திடீரென இந்திய டி20ஐ அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். காம்பினேஷனில் ஓப்பனிங் வீரர், விக்கெட் கீப்பராக இருக்க வேண்டும் என இந்திய அணி திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் சுப்மான் கில்லுக்கு பதில், ஓபனராக விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. பேக்-அப் விக்கெட் கீப்பராக ஜித்தேஷ் சர்மாவுக்கு பதில் மற்றொரு ஓபனர் இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. இது ஒருபுறம் இருக்க, தற்போது திலக் வர்மா காயமடைந்திருப்பதால் இந்திய அணியின் காம்பினேஷனே மாறியிருக்கிறது. எனவே, சுப்மான் கில்லை மீண்டும் ஓபனிங்கில் கொண்டுவந்து, இஷான் கிஷனை நம்பர் 3இல் விளையாட வைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. ஐபிஎல் தொடரில் எஸ்ஆர்ஹெச் அணிக்காக அவர் நம்பர் 3இல் களமிறங்குபவர் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
ரியான் பராக்: திலக் வர்மா இடது கை பேட்டர் மட்டுமின்றி, வலது கை ஆப் ஸ்பின்னரும் ஆவார். எனவே, மற்றொரு ஆல்-ரவுண்டரை கொண்டு திலக் வர்மாவின் இடத்தை நிரப்ப பிசிசிஐ திட்டமிடலாம். அந்த வகையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் முன்னணி வீரர் ரியான் பராக்கிற்கு மிடில் ஆர்டரில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். நம்பர் 3 அல்லது நம்பர் 4 இடத்தில் களமிறங்கி அதிரடி காட்டக்கூடியவர் ரியான் பராக். இவரும் ஆப்-ஸ்பின்னர் ஆவார். எனவே, திலக் வர்மா இடத்தில் ரியான் பராக்கை பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு தேர்வு செய்யலாம். இவர் கடைசியாக 2024ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 12ஆம் தேதி வங்கதேசத்திற்கு எதிரான போட்டியில் ரியான் பராக் விளையாடியிருந்தார்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்: இவர் கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 3ஆம் தேதி அன்று பெங்களூருவில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20ஐ போட்டியில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாடினார். இவர் 47 இன்னிங்ஸில் 1104 ரன்களை அடித்துள்ளார். இவர் ஆப்-ஸ்பின்னரும் ஆவார். ஐபிஎல் தொடரில் கடந்தாண்டு 17 இன்னிங்ஸில் 604 ரன்களை குவித்திருந்தார். இவர் தலைமையில் கேகேஆர் அணி 2024இல் கோப்பையை வென்றது, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 2025இல் இறுதிப்போட்டி வரை வந்தது. இருப்பினும் மிடில் ஆர்டரில் எக்கச்சக்கமான வீரர்கள் இருந்ததால் இவருக்கு டி20ஐ அணியில் இடம்கிடைக்கவில்லை. தற்போது திலக் வர்மாவின் காயம் மீண்டும் இவரை டி20ஐ அணிக்கு அழைக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அவரது காயத்தில் இருந்து மீண்டு, அவரது உடற்தகுதியை சமீபத்தில் நிரூபித்திருப்பது நினைவுக்கூரத்தக்கது.