விராட் கோலி vs ரோஹித் சர்மா: இந்தூர் ஹோல்கர் மைதானத்தில் யார் கில்லி...?

India vs New Zealand: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3வது ஓடிஐ போட்டி நடைபெறும் இந்தூர் மைதானத்தில் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் இதுவரை அடித்த ரன்கள் எவ்வளவு என்பதை இங்கு காணலாம்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஓடிஐ போட்டி வரும் ஜன. 18ஆம் தேதி (ஞாயிறு) இந்தூர் ஹோல்கர் மைதானத்தில் நடந்துள்ளது.
இதற்கு முன் நடந்த முதல் இரண்டு ஓடிஐ போட்டிகளில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து தலா 1 போட்டியை வென்றுள்ளது. 1-1 என்ற கணக்கில் ஓடிஐ தொடர் சமனில் உள்ளது.
இந்நிலையில், மூன்றாவது ஓடிஐ போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணியே தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால் இரு அணிகளும் வெற்றிக்கு முட்டிமோதும். இந்திய அணி வெற்றிபெற விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோரில் ஒருவர் நிச்சயம் அதிக ஸ்கோரை அடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
முதல் ஓடிஐ போட்டியில் ரோஹித் 26 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தாலும் விராட் கோலி 93 ரன்களை அடித்திருந்தார். ஆனால் இரண்டாவது போட்டியில் ரோஹித் சர்மா 24, விராட் கோலி 23 ரன்களை அடிக்க இந்திய அணி தோல்வியுற்றது. இது இந்த தொடரில் தானே என நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் டாப் ஆர்டரில் இவர்களில் ஒருவர் நிலைத்து நின்று அடித்துவிட்டால் இந்திய அணி தோல்வியடையும் வாய்ப்பும் குறையும்.
இந்தச் சூழலில், மூன்றாவது போட்டி நடைபெறும் இந்தூர் ஹோல்கர் மைதானத்தில் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் ஓடிஐ அரங்கில் அடித்த ரன்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
ரோஹித் சர்மா இந்த மைதானத்தில் ஓரளவு சிறப்பாக விளையாடியிருக்கிறார். 5 போட்டிகளில் 205 ரன்களை அடித்துள்ளார், சராசரி 41 ஆகும். ஸ்ட்ரைக் ரேட் 110.21 ஆகும். இங்கு முதல் 3 போட்டிகளில் 3, 27, 3 என சொற்ப ரன்களையே அடித்திருந்தாலும் கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் 71, 101 என மிரட்டியிருக்கிறார். கடைசியாக அடித்த சதம் 2023ஆம் ஆண்டில் இதே இந்தூரில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில்தான் அடித்தார்.
விராட் கோலி இந்த மைதானத்தில் மோசமாகவே விளையாடியிருக்கிறார். 4 இன்னிங்ஸில் 99 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். 2011இல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக 23 ரன்கள், 2015இல் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக 12 ரன்கள், 2017இல் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக 28 ரன்கள், 2023இல் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 36 ரன்கள் என ஒருமுறை கூட அரைசதத்தை விராட் கோலி இங்கு கடந்ததில்லை. இங்கு அவரது சராசரி 33.00, ஸ்ட்ரைக் ரேட் 108.79 ஆகும்.