English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • கிரிக்கெட்டை ஆளும் இந்தியா... 2 வருடத்தில் 6 ஐசிசி கோப்பைகள் - என்னென்ன தெரியுமா?

கிரிக்கெட்டை ஆளும் இந்தியா... 2 வருடத்தில் 6 ஐசிசி கோப்பைகள் - என்னென்ன தெரியுமா?

Team India: இந்திய கிரிக்கெட் அணிகள், கடந்த 2 வருடங்களில் மொத்தம் 6 ஐசிசி கோப்பைகளை வென்றுள்ளன. அவற்றை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

ஐசிசி கோப்பை என்பது அழுத்தம் நிறைந்த, கடுமையான போட்டி நிறைந்த தொடராகும். அந்த வகையில், இந்திய கடந்த 2 வருடங்களில் 6 முறை ஐசிசி தொடரை வென்றதன் மூலம் உலக கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் ஆதிக்கத்தை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
1 /8

இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்போது உலகத்தரத்தில் உயர்ந்துள்ளது. இந்திய அணி என்றால் சீனியர் ஆடவர் அணி மட்டுமின்றி மகளிர் அணி, 19 வயதுக்குட்பட்ட ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணி என அனைத்து மட்டத்திலும் இந்திய கிரிக்கெட் செழித்து வளர்ந்துள்ளது.   

2 /8

அந்த வகையில், கடந்த 2 வருடங்களில் இந்திய அணி வென்ற 6 ஐசிசி கோப்பைகளை இங்கு காணலாம்.   

3 /8

2024 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: ரோஹித் சர்மா தலைமையில் சீனியர் ஆடவர் அணி இந்த கோப்பையை வென்றது. சுமார் 11 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்திய சீனியர் ஆடவர் அணி வென்ற ஐசிசி கோப்பை இதுவாகும்.   

4 /8

2025 ஐசிசி 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் உலகக் கோப்பை: நிக்கி பிரசாத் தலைமையிலான இளம் மகளிர் அணி, இந்த உலகக் கோப்பையை 2வது முறையாக வென்றது.  

5 /8

2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி: ரோஹித் சர்மா தலைமையில் சீனியர் ஆடவர் அணி, கடந்த 2025 மார்ச் மாதம் கோப்பையை வென்றது. 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்திய சீனியர் ஆடவர் அணி சாம்பியன்ஸ் டிராபியை கைப்பற்றியது.  

6 /8

2025 ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை: ஹர்மன்பிரீத் கௌர் தலைமையிலான மகளிர் சீனியர் அணி முதல்முறையாக கோப்பையை வென்றது.   

7 /8

2025 ஐசிசி 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆடவர் உலகக் கோப்பை: ஆயுஷ் மாத்ரே தலைமையிலான இளம் ஆடவர் அணி, இந்த கோப்பையை வென்றது. இது இளம் இந்திய அணியின் 6வது கோப்பையாகும்.   

8 /8

2026 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் சீனியர் ஆடவர் அணி நேற்று டி20 உலகக் கோப்பையை மீண்டும் தக்கவைத்தது. 

ICC ICC trophies Team India Cricket News

Next Gallery

ஒரே நாளில் ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்