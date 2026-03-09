கிரிக்கெட்டை ஆளும் இந்தியா... 2 வருடத்தில் 6 ஐசிசி கோப்பைகள் - என்னென்ன தெரியுமா?

Team India: இந்திய கிரிக்கெட் அணிகள், கடந்த 2 வருடங்களில் மொத்தம் 6 ஐசிசி கோப்பைகளை வென்றுள்ளன. அவற்றை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
ஐசிசி கோப்பை என்பது அழுத்தம் நிறைந்த, கடுமையான போட்டி நிறைந்த தொடராகும். அந்த வகையில், இந்திய கடந்த 2 வருடங்களில் 6 முறை ஐசிசி தொடரை வென்றதன் மூலம் உலக கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் ஆதிக்கத்தை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்போது உலகத்தரத்தில் உயர்ந்துள்ளது. இந்திய அணி என்றால் சீனியர் ஆடவர் அணி மட்டுமின்றி மகளிர் அணி, 19 வயதுக்குட்பட்ட ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணி என அனைத்து மட்டத்திலும் இந்திய கிரிக்கெட் செழித்து வளர்ந்துள்ளது.
அந்த வகையில், கடந்த 2 வருடங்களில் இந்திய அணி வென்ற 6 ஐசிசி கோப்பைகளை இங்கு காணலாம்.
2024 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: ரோஹித் சர்மா தலைமையில் சீனியர் ஆடவர் அணி இந்த கோப்பையை வென்றது. சுமார் 11 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்திய சீனியர் ஆடவர் அணி வென்ற ஐசிசி கோப்பை இதுவாகும்.
2025 ஐசிசி 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் உலகக் கோப்பை: நிக்கி பிரசாத் தலைமையிலான இளம் மகளிர் அணி, இந்த உலகக் கோப்பையை 2வது முறையாக வென்றது.
2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி: ரோஹித் சர்மா தலைமையில் சீனியர் ஆடவர் அணி, கடந்த 2025 மார்ச் மாதம் கோப்பையை வென்றது. 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்திய சீனியர் ஆடவர் அணி சாம்பியன்ஸ் டிராபியை கைப்பற்றியது.
2025 ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை: ஹர்மன்பிரீத் கௌர் தலைமையிலான மகளிர் சீனியர் அணி முதல்முறையாக கோப்பையை வென்றது.
2025 ஐசிசி 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆடவர் உலகக் கோப்பை: ஆயுஷ் மாத்ரே தலைமையிலான இளம் ஆடவர் அணி, இந்த கோப்பையை வென்றது. இது இளம் இந்திய அணியின் 6வது கோப்பையாகும்.
2026 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் சீனியர் ஆடவர் அணி நேற்று டி20 உலகக் கோப்பையை மீண்டும் தக்கவைத்தது.