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தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்: 22 கேரட், 1 கிராம்... தமிழக அரசு கொடுத்த புதிய அப்டேட்

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:19 AM IST

Thaimaman Thanga Mothiram Scheme : தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் புதிய தகவலை அளித்துள்ளார். எவ்வளவு தங்க மோதிரங்களுக்கு டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது?, இத்திட்டத்தின் நோக்கம் உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்1/5

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு, அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டத்தை தொடங்க இருக்கிறது.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்2/5

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்

2026ஆம் ஆண்டு ஜூன் 22ஆம் தேதிமுதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் 1 கிராமில், 22 கேரட் தங்க மோதிரம் வழிவகை செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்தது.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்3/5

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்

இத்திட்டத்திற்கு ஆண்டுதோறும் 3755.83 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டத்தை 2027ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை 4,41,667 மோதிரங்களின் ஒப்பந்த விலையை நிர்ணயிக்க மாநில அரசு டெண்டர் கோரியுள்ளது.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்4/5

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்

இதுகுறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண் குமார் ஊடகம் ஒன்றில் பேசுகையில், "பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான பிரசவ சேவைகளை வழங்குவதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது என்பதை கர்ப்பணி தாய்மார்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். அதேநேரத்தில் சிகிச்சைக்கு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறோம். அவை பாதுகாப்பானவை. மேலும், உங்களுக்கு கூடுதல் நன்மைகள் கிடைக்கும். குழந்தைகளுக்கு வழங்க இருக்கும் மோதிரத்தில் சில வடிவமைப்பு அல்லது பொறிப்பு முறையைச் சேர்க்க நாங்கள் திட்டமிட்டுள்ளோம். ஆனால் ஒப்பந்தப்புள்ளி கிடைத்த பின்னர், அவர்களுடன் கலந்தாலோசனை செய்து முடிவெடுப்போம்" என அமைச்சர் பேசினார்.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்5/5

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்

"மோதிரங்கள் அனைத்தும் ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள் அல்லது மாவட்ட கருவூலங்களில் சேமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அன்றாட விநியோக தேவைகளின் அடிப்படையில், இந்த மையங்களில் இருந்து அந்தந்த மருத்துவமனைகளுக்கு மோதிரங்கள் கொண்டு செல்லப்படும்" என அமைச்சர் அருண்ராஜ் என தகவல் அளித்தார். மொத்தம் 38 மாவட்டங்களில் உள்ள 107 அரசு மருத்துவமனைகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட இருக்கிறது.

TAGS:
CM Vijay
Thaimaman Gold Ring Scheme
Thaimaman Thanga Mothiram Thittam

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