/தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம் நாளை தொடக்கம்! யாருக்கெல்லாம் 1 தங்க மோதிரம் கிடைக்கும்?

Thaai maaman Thanga Mothira Scheme : தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நாளை மதுரையில் தொடங்கி வைக்கிறார். முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Thaai maaman Thanga Mothira Scheme : தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தை முதலைமச்சர் நாளை தொடங்கி வைக்க உள்ள நிலையில், இத்திட்டத்தில் யாருக்கெல்லாம் ஒரு கிராம் மோதிரம் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழக அரசின் பெண்களுக்கான தாய்-சேய் நலத் திட்டங்களின் வரிசையில், பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அன்புப் பரிசாக 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்’ நாளை, அதாவது செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை கூட்டரங்கில் புதிதாக பிறந்த 25 குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் அணிவிக்கிறார்.
யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? தமிழகத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், தாலுகா அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் பச்சிளங்குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே இந்த 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். தனியார் மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இத்திட்டம் பொருந்தாது.
முதல் இரண்டு பிரசவங்களுக்கு முன்னுரிமை - அரசு மருத்துவமனைகளில் தாய்சேய் நலக் கண்காணிப்பின் கீழ் பதிவு செய்து, முதல் மற்றும் இரண்டாவது பிரசவத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் முன்னுரிமை அடிப்படையில் 22 கேரட் ஹால்மார்க் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
PICME எண் கட்டாயம் - கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கருவுற்றது முதல் கிராம/நகர்ப்புற சுகாதாரச் செவிலியரிடம் பதிவு செய்து பெற்றிருக்க வேண்டிய 12 இலக்க 'பிக்மி' (PICME - Pregnancy and Infant Cohort Monitoring and Evaluation) பதிவு எண் இந்தத் திட்டத்தின் பலனைப் பெற முதன்மையான ஆவணமாகும்.
ஆதார் மற்றும் இருப்பிடச் சான்றுகள் - குழந்தையின் தாய் மற்றும் தந்தையின் ஆதார் அட்டை நகல்கள், குடும்ப அட்டை (Ration Card) அல்லது வசிப்பிடத்திற்கான சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் பயனாளிகள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது உறுதி செய்யப்படும்.
மருத்துவமனை பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் ஆவணங்கள் - அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை பிறந்ததற்கான மருத்துவமனை டிஸ்சார்ஜ் சுருக்கம் (Discharge Summary) மற்றும் அரசுத் தரப்பில் வழங்கப்படும் பிறப்புச் சான்று சீட்டு ஆகியவை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய ஆவணங்களாகும்.
வங்கிக் கணக்கு மற்றும் மருத்துவப் பதிவேடு - தாய்மார்களின் ஊட்டச்சத்து நிதி உதவிக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள தாய்-சேய் நலப் பாதுகாப்பு அட்டை (RCH ID Card) மற்றும் தாயின் நேரடி வங்கிக் கணக்கு புத்தக நகல் (Bank Passbook) ஆகியவை சரிபார்ப்பு பணிகளுக்காகத் தேவைப்படும்.