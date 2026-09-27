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தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம் நாளை தொடக்கம்! யாருக்கெல்லாம் 1 தங்க மோதிரம் கிடைக்கும்?

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 27, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 09:22 AM IST

Thaai maaman Thanga Mothira Scheme : தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நாளை மதுரையில் தொடங்கி வைக்கிறார். முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Thaai maaman Thanga Mothira Scheme : தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தை முதலைமச்சர் நாளை தொடங்கி வைக்க உள்ள நிலையில், இத்திட்டத்தில் யாருக்கெல்லாம் ஒரு கிராம் மோதிரம் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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தமிழக அரசின் பெண்களுக்கான தாய்-சேய் நலத் திட்டங்களின் வரிசையில், பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அன்புப் பரிசாக 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்’ நாளை, அதாவது செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்​து​வ​மனை கூட்​டரங்​கில் புதிதாக பிறந்த 25 குழந்​தைகளுக்கு மோதிரம் அணிவிக்​கிறார். 

 

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யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? தமிழகத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், தாலுகா அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் பச்சிளங்குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே இந்த 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். தனியார் மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இத்திட்டம் பொருந்தாது.

 

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முதல் இரண்டு பிரசவங்களுக்கு முன்னுரிமை - அரசு மருத்துவமனைகளில் தாய்சேய் நலக் கண்காணிப்பின் கீழ் பதிவு செய்து, முதல் மற்றும் இரண்டாவது பிரசவத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் முன்னுரிமை அடிப்படையில் 22 கேரட் ஹால்மார்க் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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PICME எண் கட்டாயம் - கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கருவுற்றது முதல் கிராம/நகர்ப்புற சுகாதாரச் செவிலியரிடம் பதிவு செய்து பெற்றிருக்க வேண்டிய 12 இலக்க 'பிக்மி' (PICME - Pregnancy and Infant Cohort Monitoring and Evaluation) பதிவு எண் இந்தத் திட்டத்தின் பலனைப் பெற முதன்மையான ஆவணமாகும்.

 

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ஆதார் மற்றும் இருப்பிடச் சான்றுகள் - குழந்தையின் தாய் மற்றும் தந்தையின் ஆதார் அட்டை நகல்கள், குடும்ப அட்டை (Ration Card) அல்லது வசிப்பிடத்திற்கான சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் பயனாளிகள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது உறுதி செய்யப்படும்.

 

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மருத்துவமனை பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் ஆவணங்கள் - அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை பிறந்ததற்கான மருத்துவமனை டிஸ்சார்ஜ் சுருக்கம் (Discharge Summary) மற்றும் அரசுத் தரப்பில் வழங்கப்படும் பிறப்புச் சான்று சீட்டு ஆகியவை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய ஆவணங்களாகும்.

 

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வங்கிக் கணக்கு மற்றும் மருத்துவப் பதிவேடு - தாய்மார்களின் ஊட்டச்சத்து நிதி உதவிக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள தாய்-சேய் நலப் பாதுகாப்பு அட்டை (RCH ID Card) மற்றும் தாயின் நேரடி வங்கிக் கணக்கு புத்தக நகல் (Bank Passbook) ஆகியவை சரிபார்ப்பு பணிகளுக்காகத் தேவைப்படும்.

 

TAGS:
Thaimaman Thanga Mothiram Scheme
Thaimaman Thanga Mothiram Scheme 2026

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