ரஜினி - கமல் படத்தின் இயக்குநர் இவரா? கம்மி பட்ஜெட்டில் அதிக வசூல் கொடுப்பவர்..

Thalaivar 173 Movie Director : ரஜினி - கமல் இணையும் படத்தை இயக்கப்போகும் இயக்குநர் யார் என்பது குறித்து எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கும் நிலையில், இப்போது புதிதாக ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
Thalaivar 173 Movie Director : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கமல்ஹாசன் தயாரிக்கும் புது படத்தின் இயக்குநர் யார் என்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியானது. இதில், சுந்தர்.சிதான் இயக்குநர் என கூறப்பட்டதற்கு அடுத்த சில நாட்களிலேயே, தான் படத்தில் இருந்து விலகிக்கொள்வதாக அவர் அறிவித்தார். இதையடுத்து அடுத்த இயக்குநரை தேடும் முனைப்பில் படக்குழு இறங்கியுள்ளது. இதில் ஒரு சில இயக்குநர்களின் பெயரும் அடிபடுகிறது.
ரஜினிகாந்தும் கமல்ஹாசனும் நெடுங்கால திரையுலக நண்பர்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு காலத்தில் போட்டி நடிகர்களாக இருந்த இருவரும், தங்களின் திரையுலக வாழ்வின் தொடக்கத்தில் பல படங்களில் சேர்ந்து நடித்துள்ளனர். ஆனால், வியாபார நோக்கம் காரணமாக அவர்கள் சினிமாவில் வளர்ச்சி கண்டபின், எதிலும் சேர்ந்து நடிக்கவில்லை.
ரஜினிகாந்தும் கமலும் ஏதாவது படத்தில் சேர்ந்து நடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்பது ரசிகர்களின் எண்ணமாக இருந்தது. இது குறித்த அறிவிப்பு வருமென, அவர்களும் ஆண்டாண்டுகளாக காத்திருந்தனர்.
தலைவர் 173 படத்தின் அறிவிப்பு, சமீபத்தில் வெளியானது. இந்த படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்க, ரஜினிகாந்த் நடிக்கிறார். இந்த படத்தை இயக்குவதாக, அறிவிக்கப்பட்ட இயக்குநர் சுந்தர்.சி. அவரும் மகிழ்ச்சியாக படத்தின் தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்டு ரஜினி கமலை சந்தித்து பட வேலைகளை ஆரம்பித்தார்.
சுந்தர்.சிதான் இயக்குநர் என அறிவிக்கப்பட்ட சில நாட்களிலேயே, தான் இப்படத்தில் இருந்து விலகிக்கொள்வதாக அவர் அறிவித்து விட்டார். அதாவது, ரஜினியிடம் ஒன் லைன் சொல்லி ஓகே வாங்கிய பின்னர், அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், சுந்தர்.சியின் முழு கதையை கேட்ட ரஜினிக்கு இது செட் ஆகாது என தோன்றியிருக்கிறது. இதனால், கதையை கொஞ்சம் மாற்றுமாறு கூறியிருக்கிறார். அது சுந்தர்.சிக்கு செட் ஆகாததால், அவர் தலைவர் 173 படத்திலிருந்து விலகியதாக கூறுகிறது.
சுந்தர்.சியின் விலகல் குறித்து பேசிய கமல்ஹாசனும் தன் பட நடிகருக்கு பிடிக்கும் வரை இயக்குநர்களிடம் கதை கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் என்று தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து, இன்னொரு இயக்குநரின் பெயரும் அடிபடுகிறது.
‘பார்க்கிங்’ படத்தை இயக்கிய ராஜ்குமார் பெரியசாமி, ரஜினியிடம் கதை சொல்லி ஓகே வாங்கியதாக கூறப்பட்டது. இவர்தான் இயக்குநர் என கிட்டத்தட்ட முடிவான நிலையில், இப்போது இன்னொரு தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.
ஓ மை கடவுளே, டிராகன் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய அஷ்வத் மாரிமுத்து, ரஜினியிடம் தலைவர் 173 படத்திற்காக கதை சொன்னதாக தெரிகிறது. அஷ்வத், ராஜ்குமார் என இருவரிடமும் கதை கேட்ட ரஜினிகாந்த், இரண்டு கதைகளும் பிடித்திருக்கிறது என கூறியதாகவும், இந்த இரு கதைகளிலும் சில மாற்றங்களை தனக்கு ஏற்றவாறு செய்து கொண்டு வர கூறியிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அஷ்வத் மாரிமுத்து, ஏற்கனவே ரூ.35 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட டிராகன் படத்தின் மூலம், ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமான வசூல் கொடுத்த இயக்குநர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.